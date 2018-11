Les Marraines débarquent à la mairie de Papeete pour une nouvelle expo-vente

Papeete, le 30 novembre 2018 - Après une exposition-vente réussie sur la côte ouest au Manava de Punaauia en novembre dernier, les Marraines reviennent avec une nouvelle vente à la mairie de Papeete du 5 au 8 décembre prochains. Solidaires, les artistes et artisans de l'association reversent une partie du chiffre d'affaires des ventes à deux foyers de jeunes filles en difficulté, le foyer maternel de Maniniaura à Mahina et celui de Tiai Nui Here à Paea.





Achetez vos cadeaux de Noël tout en faisant une bonne action ! Rendez-vous à partir du mercredi 5 décembre jusqu'au samedi 8 décembre à Papeete avec les Marraines de Tahiti. Après le succès de leur exposition sur la côte ouest, les artistes et les artisans de l'association proposent une nouvelle vente de leurs produits cette fois-ci, en plein centre de la capitale de la Polynésie, à la mairie de Papeete.

Les artistes et artisans qui participent à cette opération solidaire, reversent 20% du chiffre d'affaires des ventes pour soutenir deux foyers de jeunes filles en difficulté.

Depuis 2005, les sommes réunies sont versées au foyer maternel Maniniaura à Mahina, qui prend notamment en charge des jeunes femmes enceintes. En 2014 les Marraines ont décidé d’élargir leur action afin d’aider un deuxième foyer de jeunes filles : Tiai Nui Here à Paea.