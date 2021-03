Les Marquisiens à l'heure des vaccins

Nuku Hiva, le 10 mars 2021 - Après le personnel de santé de l’archipel dont la vaccination a démarré fin janvier, c’est depuis le début de la semaine au tour des habitants de l'île de recevoir le vaccin des laboratoires Pfizer-BioNtech contre le Covid-19.



Jusqu’à la fin de la semaine, sur la base du volontariat et sans prise de rendez-vous préalable, les habitants de la capitale marquisienne âgés de plus de 18 ans sont invités à se rendre à la mairie de Taiohae afin de bénéficier de la 1ère dose du vaccin. Au total ce sont sept cent doses qui ont été acheminées à Nuku Hiva. La population a répondu positivement à cette sollicitation comme en témoigne Tahia, une habitante : "J’ai un peu hésité au départ à me faire vacciner car j’avais peur. Mais finalement je n’ai rien senti du tout et je suis contente de l’avoir fait. Mon but était surtout de protéger mon entourage. Maintenant il me reste à convaincre mon tane qui n’a pas voulu venir avec moi. Il n’est pas contre le vaccin, mais je crois simplement qu’il a peur. Ce sera à moi de le rassurer.”