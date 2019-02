Les Marquises et les Australes à découvrir en librairie

PAPEETE, le 14 février 2019 - Corinne Raybaud signe deux nouveaux ouvrages publiés par l’association Mémoire du Pacifique. L’un raconte les Marquises, l’autre les Australes. L’ouvrage sur les Marquises a été traduit en anglais.



L'association Mémoire du Pacifique présente trois livrets ce début d'année 2019. L’un est sur les îles Marquises en français et en anglais. L’autre traite des Australes. Leur caractéristique ? " Ils sont en couleurs ", souligne l’auteur Corinne Raybaud.



Historienne, Corinne Raybaud fait voyager ses lecteurs dans les deux archipels polynésiens grâce à des textes courts et des photos.



Aux Australes, le lecteur découvrira chaque île via ses particularités. " À Rurutu, il y a notamment la Grotte Mitterrand, pour Tubuai, je reviens sur la Bounty, à Raivavae sur les tiki qui ont été déplacés à Tahiti, à Rapa, j’insiste plutôt sur les fortins et surtout l’isolement et le comportement communautaire des habitants ", précise Corinne Raybaud.



Pour les Marquises, le texte est davantage historique. " Je pars de l’arrivée des Espagnols en 1595 au renouveau culturel en passant par le séjour des santaliers et des baleiniers, puis l'annexion par la France et l'évangélisation catholique, le déclin de la population... "



" En fait j'ai voulu réaliser de petits ouvrages en couleur faciles à lire, plaisant dans la présentation qui donnent une idée de l'essentiel de l'histoire des Marquises ou des Australes de façon ludique ", résume celle qui envisage des livrets sur les Tuamotu-Gambier et sur l’archipel de la Société dans les mois à venir.