Les MFR veulent hausser le niveau de leurs diplômes

"Des moniteurs capables de tirer vers le haut la formation des élèves "



Comment vont les Maisons familiales rurales (MFR) ?

"Nos MFR se portent bien, bien que nous avons quelques difficultés en matière de recrutement, qui nous ont obligé un peu à stagner au niveau du nombre d'élèves que nous avons. Ce chiffre se maintient entre 430 et 450 élèves par an."



Pourquoi est-ce difficile de recruter des élèves ?

Aujourd'hui, beaucoup d'élèves sont gardés dans les collèges, car ces établissements ont ouvert une nouvelle formation, le certificat d'aptitude professionnelle agricole. Les élèves qui ne veulent plus poursuivre le cursus scolaire habituel sont retenus dans les collèges. Cela nous complique le recrutement. De plus en plus, nous sommes amenés à aller dans d'autres communes pour recruter des nouveaux élèves. Ces élèves ont vraiment besoins d'être aidés et soutenus. Ils sont en difficulté familiale. Les MFR sont une seconde chance pour eux pour se former sur un métier.

Par ailleurs, nous avons des formateurs qui ont progressé et ont obtenu des diplômes supplémentaires grâce à la formation continue. Depuis deux ans, cinq formateurs ont pu obtenir une licence. Le nouveau conseiller pédagogique, spécialisé dans la formation des moniteurs, va poursuivre cette formation pour ceux qui ont obtenu la licence pour qu'ils obtiennent le master au cours des prochaines années. Avec les départs à la retraite, le niveau des recrutements des moniteurs s'élève. Nos établissements vont avoir des moniteurs capables de tirer vers le haut la formation des élèves.



En septembre dernier, la direction générale des finances publiques a rendu un "avis très défavorable" après avoir réalisé un audit global de structure du Comité polynésien des maisons familiales rurales (CPMFR) et des maisons familiales rurales. La direction générale des finances publiques insistait notamment sur la nécessité " d'apporter sans délai un soutien comptable" et détaillait un certain nombre de recommandations. Les avez-vous mises en place ?

Nous avons échangé des courriers avec l'inspectrice qui a effectué l'audit. Sur les recommandations qu'elle nous a faites. La moitié était déjà en cours de mise en place. Nous avons appliqué les autres par la suite. Sur le plan administratif, on est prêt. Sur le plan de la gestion financière, il y a des points sur lesquels l'inspectrice a relevé des anomalies. La directrice du Comité polynésien des Maisons familiales rurales, Eunice Otcenasek, a apporté les justificatifs qui s'imposent. Il relève de la compétence du procureur de donner une suite ou non à cet audit.