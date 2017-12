Les Jeux inter-îles des Tuamotu Est à Makemo sont ouverts

Les vahine ont ouvert le bal, chacune avait à parcourir 670 mètres, avec des charges de 30 kg minimum sur le dos. Après plusieurs minutes d’effort, c’est Heikapua Timoteo de Makemo qui rafle le premier prix, devant Marie Maro, de Anaa et Temarama Tetua de Manihi.



Chez les hommes, le ‘aito d’Anaa, Tupuna Burns remporte la première place, devant Tanehuri Tixier de Rangiroa, Victor Maro fils de Makemo, Tiakura Mamatui de Makemo et Taaroa Faura de Manihi. Ce dernier a également obtenu les félicitations du jury pour avoir terminé la course, malgré les difficultés rencontrées.



De son côté, Tupuna Burns a redoublé d’effort pour franchir la ligne d’arrivée en premier. " Je suis allé doucement et à ma cadence. Il ne faut pas trop forcer, mais surtout, il faut avoir de la force et avoir confiance en Dieu. J’ai laissé tout le monde partir devant, pour qu’ils se fatiguent vite, et là j’ai pu les rattraper ", explique-t-il.



Et lorsqu’on se lance dans la course des porteurs de fruits, il y a toute une préparation à faire en amont. " Il a fallu que j’aille chercher des fruits, surtout que ce n’est pas facile d’en trouver ici. J’avais 31 kg sur le dos ".



Autre difficulté pour les athlètes, la chute des fruits durant la course, ce qui pourrait inverser la tendance. " C’est un héritage de nos anciens membres du jury qui vérifiaient toujours, par habitude, les cinq premières charges arrivées sur le podium ", prévient Alexandre Wohler, de la fédération tahitienne des Tū’aro Mā’ohi.



" Quand on a une charge qui pèse 30 kg, on tolère une perte de 2 kg. Donc, l’athlète n’est pas soumis à une pénalisation. Entre 27 et 26 kg, il y a 15 secondes de pénalité. Entre 25 et 24 kg, c’est 5 secondes encore de perdues. Et quand on arrive à plus de 5 kg, le coureur est disqualifié. C’est quelque chose qu’il faut prendre en compte, au moment de la constitution de la charge, avant la ligne de départ ", poursuit Alexandre Wohler.



Les prochaines épreuves des Tū’aro Mā’ohi (javelot, grimper au cocotier et décorticage de cocos) se tiendront dans la semaine.



En soirée, les premiers matches de handball et de futsal ont démarré sur le plateau sportif situé à l’arrière des bureaux de l’OPT. Des rencontres où les supporters se sont donnés à cœur joie pour soutenir leurs équipes.



Ce lundi, toutes les disciplines seront mises en place. Les Jeux inter-îles des Tuamotu Est se termineront vendredi soir, avec les dernières phases finales.