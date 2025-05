Les Jeux du Pacifique au chevet de l’océan

Tahiti, le 22 mai 2025 - En marge de la Journée mondiale de l’océan, qui se déroulera à Nice le 8 juin prochain, le Comité Organisateur des Jeux ‘Tahiti 2027’ (COJ) organise une journée dédiée à la sensibilisation de la population à la protection de l’environnement marin : Te Moana Day. À travers le sport, la culture et l’environnement, le COJ souhaite montrer que les Jeux du Pacifique 2027, au-delà de la compétition, ont aussi une dimension de projet de société.



Les Jeux du Pacifique 2027 seront un moment unique pour Tahiti et toute la Polynésie. Accueillir 24 nations, voir nos équipes performer, applaudir nos athlètes remportant des médailles, vibrer au rythme des chants et des ovations… cette aventure collective et festive est très attendue. Mais le sport est plus qu’une compétition, plus qu’une performance ou un vecteur d’émotions. Il représente aussi de nombreuses valeurs : le respect, la solidarité, la prise de conscience des enjeux sociétaux qui entourent un événement local ou international. C’est pourquoi le COJ Tahiti 2027, bien conscient des enjeux sociétaux au Fenua mais aussi dans tout le Pacifique, a souhaité rattacher les Jeux de 2027 à un programme d’actions fortes en amont de ce grand événement.



La première d’entre elles sera le Te Moana Day. Quoi de plus symbolique qu’un moment dédié à l’océan Pacifique, le jour de la Journée mondiale de l’océan, qui aura lieu à Nice le 8 juin 2025 ? “On ne pouvait pas passer à côté de cet événement mondial”, souligne Maeva Temaiana. “Nous sommes très touchés par l’avenir des océans, et plus particulièrement du nôtre, le Pacifique. Nous connaissons les problématiques et il faut agir maintenant. Nos cousins du Pacifique, qui seront présents aux Jeux, sont eux aussi impactés par ce qui se passe. Les Jeux sont liés à l’océan, donc il était logique de le célébrer ce jour-là.” Pour, responsable en charge de la culture, de la célébration et de l’animation au sein du COJ, les Jeux doivent fédérer toute la population, et pas seulement le sport : “Nous avons lancé un programme d’actions diverses, le ‘Pacific Action’, autour des Jeux, pour sensibiliser les gens à des thématiques qui nous tiennent à cœur, comme l’environnement et la culture.”



La Pointe Vénus, à Mahina, sera le lieu d’accueil de cette première manifestation, le 8 juin. Un site empreint de valeurs correspondant à celles que les Jeux souhaitent véhiculer : “C’est un lieu qui accueillera des épreuves nautiques, un cadre idéal pour célébrer l’océan. Il est chargé de culture, de sport, et très tourné vers la protection de l’environnement”, justifie-t-elle.



Un endroit parfait que le tāvana de Mahina, Damas Teuira, est ravi de mettre à disposition pour permettre à ces Jeux d’être représentatifs des valeurs de la Polynésie : “Nous sommes ravis d’accueillir le Te Moana Day et, certainement, d’autres actions à venir. Dans la continuité de notre engagement auprès des Jeux, il était important pour nous d’être partenaires de ces initiatives en faveur de l’environnement. Mahina a été invitée à la Journée mondiale des océans ; une délégation va nous représenter, donc il était naturel que nous nous impliquions aussi sur place. Le sport est lié à l’environnement, surtout chez nous. Si nous voulons continuer à le pratiquer dans les meilleures conditions, il faut préserver notre environnement.”



Une série d’actions pour l’environnement et la culture



Le Te Moana Day est le deuxième événement organisé par le COJ dans la perspective des Jeux de 2027. Après l’événement ‘1000 jours avant les Jeux’, il était important pour Steeve Raoulx, directeur général du COJ Tahiti 2027, de se connecter aux problématiques sociétales : “Dans une vision plus globale de l’événement, la préservation de nos ressources et la protection de l’environnement sont au cœur de l’actualité. Nous avons la chance de vivre dans un endroit fabuleux, mais tout cet équilibre est fragile. C’est pourquoi nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la dégradation que subissent nos ressources naturelles. Et pour cela, nous avons besoin de tout le monde. Cela passera par l’éducation, l’apprentissage des gestes et des réflexes à adopter, par l’évolution des mentalités. L’union fera notre force et sauvera ce à quoi nous tenons : notre héritage, notre culture.”



Cette journée marquera le début d’une belle aventure qui, espérons-le, mènera à une prise de conscience collective. C’est en tout cas ce qu’espère Maeva Temaiana : “S’il y a un sommet mondial des océans, c’est bien qu’il y a un vrai problème. Nous en sommes tous conscients – surtout ici – où nous sommes très proches de notre mer. C’est pourquoi de nombreuses associations vont participer à ce grand rassemblement, et que nous, localement, nous devions aussi y prendre part. Beaucoup d’actions peuvent être mises en place, et ce ne sont pas forcément des choses lourdes à faire. Ce sont des gestes simples qui vont énormément aider à la survie de notre environnement.”



Des gestes et un état d’esprit qui seront au cœur de cette journée : “Toutes les petites actions du quotidien, mises bout à bout, auront de grandes conséquences. Nous espérons que ce jour-là, de nombreuses familles (parents, grands-parents, enfants) viendront et partageront avec nous ce savoir-faire. Les gestes éco-responsables sont une question d’éducation, et nous sommes tous capables de les adopter.”



Des paroles qui résonneront fortement à l’approche des Jeux, car toutes les nations du Pacifique présentes à cet événement magnifique en 2027 verront que la Polynésie est capable de protéger ce qui lui est cher.

Au programme

• Initiations sportives : snorkeling ; plongée ; Yoga ; Kayak ; Beach Volley ; Swim & Run ; Beach wrestling.



• Ateliers culturels : Initiation aux percussions traditionnelles ; titi va’a ; ‘ori tahiti ; confection de hei auti ; va’a Tāie ; découverte des saisons Matari’i i raro et Matari’i i ni’a.



• Ateliers de sensibilisation : identification des coraux ; art & Coraux ; expérience de réalité virtuelle “Toa” sur la reproduction des coraux ; épopée marine avec un expert.

