Les JO de Tokyo s'éloignent pour Vahine Fierro

Gros coup dur pour Vahine Fierro. La Tahitienne, retenue en équipe de France pour disputer les championnats du monde ISA, organisés au Salvador, a été testée positive au Covid-19 deux jours avant le début de la compétition, a annoncé la Fédération française de surf dans un communiqué diffusé dimanche. La native de Huahine et sa partenaire chez les Bleus, Cannelle Bulard faisaient partie d'un groupe de 18 surfeurs testés positifs. Fierro a donc été placée à l'isolement.Le staff de l'équipe de France espère néanmoins pouvoir réintégrer ses deux surfeuses à la compétition. L'enjeu de ces championnats du monde est en effet important. Ils détermineront les sept dernières qualifiées pour les Jeux olympiques de Tokyo prévus en juillet prochain. Ce serait donc un énorme coup de massue pour Vahine Fierro en cas de forfait forcé.Rappelons que la Tahitienne s'est beaucoup investie ces dernières semaines dans sa préparation. Partie à la mi-mars en métropole pour participer à des stages d'entrainement et à des rassemblements en équipe de France, l'ex-championne du monde junior (2018) a finalement réussi à décrocher une nouvelle sélection chez les Bleus. Et pour décrocher son billet pour Tokyo, Fierro doit rentrer dans le top 7 des Mondiaux ISA.Vahine Fierro n'est pas la seule représentante du fenua au Salvador. Michel Bourez est également en Amérique central. Mais moins de pression pour le Spartan qui est déjà assuré de disputer les JO. Néanmoins sa participation aux Mondiaux ISA était obligatoire pour définitivement valider sa place pour Tokyo. Bourez devrait faire son entrée en lice, lundi, au Salvador, où il sera engagé dans la 31ème série du premier tour.