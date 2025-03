Les Houthis affirment qu'une frappe, qu'ils attribuent aux Etats-Unis, a fait un mort à Sanaa

Sanaa, Yémen | AFP | dimanche 23/03/2025 - Les rebelles houthis du Yémen ont affirmé qu'une personne avait été tuée et treize autres blessées dans une frappe sur la capitale Sanaa qu'ils attribuent aux Etats-Unis, selon un communiqué publié tard dimanche par leur ministère de la Santé.



"Un civil a été tué et treize autres personnes ont été blessées, dont trois enfants, selon le bilan final de l'agression américaine contre un immeuble résidentiel à Sanaa", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi.



Un correspondant de l'AFP présent dans ce quartier de Sanaa a vu les décombres d'un bâtiment détruit par ce qui semblait être une frappe.



Plus tôt, les médias houthis avaient fait état de frappes américaines visant un immeuble résidentiel à Sanaa ainsi que le bastion du groupe rebelle, à Saada, dans le nord du Yémen.



Les Etats-Unis n'ont pas confirmé avoir mené cette frappe mais un responsable du Pentagone a déclaré à l'AFP que "le Centcom mène des frappes, de jour comme de nuit, contre plusieurs sites des Houthis soutenus par l'Iran au Yémen".



Le 15 mars, les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle offensive militaire, promettant de recourir à une force écrasante tant que les rebelles continueront de viser des navires circulant sur les routes maritimes clés de la mer Rouge et du golfe d'Aden.



Les Houthis ont signalé plusieurs attaques américaines depuis un bombardement meurtrier mené samedi par les Etats-Unis qui ont dit avoir tué plusieurs hauts responsables du mouvement rebelle yéménite. Les Houthis avaient pour leur part fait état de 53 morts et 98 blessés.



Les frappes américaines visent à neutraliser les menaces des Houthis en mer Rouge, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial, où les rebelles yéménites ont mené de nombreuses attaques depuis fin 2023 affirmant s'en prendre à des navires liés à Israël, en solidarité avec les Palestiniens.



Plus tôt ce mois-ci, les rebelles ont menacé de reprendre leurs attaques contre la navigation commerciale sur cette route maritime vitale, en réponse au blocus de l'aide humanitaire imposé par Israël au territoire palestinien, une escalade qui a déclenché les premières frappes américaines contre le Yémen depuis l'arrivée au pouvoir du président Donald Trump en janvier.



Les rebelles ont également revendiqué ces derniers jours des attaques visant Israël, promettant une intensification en réaction à la reprise des opérations militaires de grande envergure dans la bande de Gaza.