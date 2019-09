Les Hine Taure’a perdent aux tirs au but

Les Calédoniennes sont plus fortes



A la 66’, Corail Harry a remporté un premier duel contre Jennifer Neporo, partie seule vers le but. De nouveau, à la 82’, la Calédonienne Laëtitia Helme a tenté sa chance et Corail Harry a du sortir un bel arrêt pour éviter le premier but calédonien. La pression n’a cessé d’augmenter sur le camp tahitien ! Dans les arrêts de jeu, une nouvelle frappe de Laëtitia Helme a passé juste à côté. Le score à la fin du temps règlementaire : 0-0.



En début de prolongation, c’est la barre transversale qui est venu sauver les Hine Taure’a suite à une frappe lointaine du gauche de Jackie Pahoa. Mais Tahiti a tenu le coup et les Calédoniennes, multipliant les fautes à la 107’, 109’, 111’, 114’, ont fini par récolter un carton jaune. Le score en restera là. Les deux équipes ont du se départager par la séance de tirs au but.



C’est la Calédonie qui rate en premier sa troisième tentative, Tahiti marque ses quatre premiers tirs. A 4-4, alors qu’elle doit marquer pour la victoire, Mihitua Tihoni rate le cadre. Après un nouvel arrêt de Corail Harry, Lokelani Hauata a une nouvelle balle de match mais elle aussi rate le cadre. A 6-6, Christiane Tetavahi tire à ras de terre mais la balle est interceptée. La Calédonie s’impose finalement 7-6 et se qualifie pour la finale du tournoi.



Un bilan positif



Tahiti était dans le groupe B avec la Nouvelle-Zélande, les Samoa Américaines et les Samoa. Les Tahitiennes avaient remporté leur premier match 7-0 contre les Samoa Américaines puis s’étaient inclinées 5-0 contre la Nouvelle-Zélande, grand favori du tournoi. Les Hine Taure’a s’étaient ensuite imposées 10-0 contre les Samoa avant d’accéder aux demi-finales.



Pour rappel, les Tahitiennes avaient perdu 17-1 et 4-2 leurs précédentes confrontations avec la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. SB / FTF