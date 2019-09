Les Hine Taure’a gagnent 7-0 contre les Samoa Américaines

A la 17’, magnifique but de le tête de Tahia Tamarii qui permet à Tahiti de prendre le large. A la 24’, bon travail de la n°9 Tetia Mose qui fait une belle percée côté droit avant de décaler la balle pour Babou Tepea qui frappe du gauche sans contrôle et marque. 4-0 pour Tahiti.



A la 25’, nouveau but de la tête de la grande joueuse de Moorea Tahia Tamarii, suite à un corner. 5-0 pour Tahiti. A la 30’, suite à un mauvais dégagement de la gardien de but samoane, Tahia Tamarii contrôle la balle et frappe de loin : quatrième but pour Tahia Tamarii qui permet à Tahiti de mener 6-0.



Un dernier but sera marqué sur penalty en deuxième période, qui porte à 7 le nombre de buts tahitiens marqués pour aucun encaissé. Score final : 7-0 pour Tahiti.



Le prochain match, contre la Nouvelle-Zélande, une équipe qui domine le football océanien féminin, risque d’être beaucoup plus compliqué. Le troisième match de poule opposera Tahiti aux Samoa. Le meilleur de ce groupe B « hors Nouvelle-Zélande », se qualifiera pour les demi-finales, suite à une disposition particulière du règlement. SB/FTF