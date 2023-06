Les Hine Taure'a en manque d'efficacité s'inclinent face aux Îles Salomon

Tahiti, le 22 juin 2023 - La sélection U19 féminine a disputé, mercredi à Fidji, son premier match au tournoi U19 de l'OFC face aux îles Salomon. En manque de réussite au cours de la rencontre, les Hine Taure'a se sont inclinées sur le score de 1-0. Les Tahitiennes, engagées dans le groupe C, auront l'occasion de se rattraper samedi face aux îles Cook.



Entame de compétition frustrante pour les Hine Taure'a. La sélection féminine U19 a lancé, ce mercredi à Fidji, son tournoi de l'OFC face aux îles Salomon. Si les Tahitiennes ont globalement maîtrisé leur sujet, elles ont manqué de réussite dans le dernier geste. Et une petite erreur d'inattention en début de seconde période leur a été fatale. À l'arrivée, une défaite 1-0 pour les Hine Taure'a qui méritaient beaucoup mieux pour leur entrée en lice.



La capitaine Hinavainui Malfatti sortie sur blessure



Le premier coup dur pour le sélectionneur tahitien, Ouané Civil, est intervenu dès la troisième minute quand sa capitaine, Hinavainui Malfatti, a été fauchée dans la surface adverse. Pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre néo-zélandais, mais la joueuse de l'ESOF La Roche était contrainte de sortir sur blessure et de laisser sa place à la joueuse de Papara, Heikulanie Lucas. Malgré la perte de leur leader technique, les Hine Taure'a ont rapidement pris le contrôle de la partie. Et à la 20e minute, Anava Taaviri échappait à la défense salomonaise pour se présenter seule face au but. Mais cette dernière, plutôt que de tenter sa chance, a préféré servir sa partenaire Haranui Le Gayic. Puis avant la demi-heure de jeu, la très remuante Haranui Le Gayic tentait sa chance à l'entrée de la surface mais trouvait la transversale de Naomi Siriongo (29e).



Des occasions de but que les jeunes tahitiennes ont certainement regrettées en début de seconde période. Sur une passe anodine en profondeur et en profitant de la passivité de la défense des Hine Taure'a, Salome Masi, d'une frappe croisée, ouvrait le score pour les îles Salomon contre le cours du jeu (1-0, 50e). Ce but a fait mal au moral de Haranui Le Gayic et de ses coéquipières qui ont eu ensuite beaucoup plus de difficultés à développer du jeu. Néanmoins, en toute fin de match, les Hine Taure'a ont eu une dernière chance d'arracher un match nul. Sur un débordement côté droit, l'intenable Haranui Le Gayic réussissait à trouver au second poteau Heikulanie Lucas. La joueuse de Pueu dans la précipitation n'a pas cadré sa frappe.



Malgré de bonnes intentions dans le jeu, les Hine Taure'a se sont inclinées sur le score de 1-0. Les Tahitiennes auront l'occasion de rectifier le tir dès samedi face aux îles Cook, pour leur deuxième match dans le groupe C. Rappelons que ce tournoi U19 de l'OFC offre à l'équipe victorieuse un ticket pour la Coupe du monde U20.