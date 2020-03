Les Hawaiiens encore maitres à Rangiroa

Tahiti, le 5 mars 2020 - Aucun surfeur du fenua n'a atteint jeudi la finale du Air Tahiti Rangiroa Pro. Tereva David et O'Neill Massin, les meilleurs tahitiens, ont tous les deux été éliminés au stade des demi-finales. La victoire est revenue au Hawaiien Mason Ho qui a eu raison en finale de son compatriote Eli Hanneman.



Quatre Tahitiens et quatre Hawaiiens étaient encore en course jeudi pour les quarts de finale du Air Tahiti Rangiroa Pro, étape des qualifying series (QS) de la WSL.



O'Neill Massin a été le premier représentant du fenua à l'eau sur le spot de Avatoru. Dans sa série ce dernier était opposé à Logan Bediamol. Grâce à deux vague notées 8.83 et 7.77 pour un score total de 16.60, Massin a eu raison de son adversaire hawaiien qui n'a obtenu qu'une note de 13.64.



La série suivante a ensuite opposé Tereva David à Enrique Ariitu. Le premier a pris le dessus sur le second grâce à une note total de 15.87 contre 14.83 pour le second.



Moins de réussite en revanche pour Heifara Tahutini qui s'est incliné dans la dernière série des quarts de finale face au prodige hawaiien de 16 ans Eli Hanneman.