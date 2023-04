Les Hakaiki règnent sur la Terre des hommes

Tahiti, le 16 avril 2022 – Le Tapura s'impose dès le premier tour aux Marquises avec un total de 2 952 voix (51,0% des suffrages) et flirte autour des 50% des suffrages dans chacune des îles. Il atteint même 63,3% à Ua Huka avec 276 voix. Avec 1 166 voix, le Tavini arrive en deuxième position, loin derrière. À noter le bon score du A Here, en 3e position sur les Marquises, et notamment à Hiva Oa –dont l'ancien tāvana Étienne Tehaamoana est tête de section– où le parti vert et blanc arrive deuxième avec 555 des 1 571 suffrages exprimés.