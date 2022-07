Les Green Warriors remportent le Beach Soccer Fun

Tahiti, le 10 juillet 2022 - La 1re édition du tournoi de Beach Soccer Fun lancée début avril a connu son épilogue samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Green Warriors a survolé la compétition et s’est nettement imposé au classement final.



Le beach soccer tahitien conserve son dynamisme, même lorsque la sélection tahitienne n’est pas occupée sur le front de la Coupe du monde, comme ce fut le cas en 2021 (élimination en quart de finale de la phase finale). Par le passé, l’OPT Beach Tour s’imposait comme le championnat local de la discipline, son édition 2021 ayant été stoppée en cours de route par la crise sanitaire. C’est donc un tournoi baptisé Beach Soccer Fun, organisé cette année par la Fédération tahitienne de football, qui a pris le relais de l’OPT Beach Tour sous la responsabilité de David Chang Koei Chang, le responsable beach soccer et futsal au sein de la FTF.



La compétition a concerné huit équipes qui ont démarré l’épreuve début avril et ont disputé quatorze journées jusqu’au terme du tournoi programmé samedi en fin de journée sur le terrain de beach soccer du centre technique de la FTF, mitoyen du stade Pater à Pirae.



Pas vraiment de suspense samedi quant au futur lauréat de l’épreuve. En effet, Green Warriors, le club présidé par Michel Souché, a confirmé son statut de grand favori au fil de la compétition. Toujours bien placés par le passé lors des phases finales des tournois élites de l’OPT Beach Tour (finaliste en 2020), les verts ont assumé leur statut sans problème, en l'absence des équipes telles que les Tiki Tama (quasiment la sélection tahitienne) ou Tefana, qui n’ont pas participé au Beach Soccer Fun dans la mesure où le championnat de Ligue 1 est toujours en activité.



Green Warriors a donc remporté ses quatorze matchs dont un aux tirs au but. Étonnamment, c’est contre l’équipe de la FTF, lanterne rouge du tournoi, que les verts ont dû en passer par là. Pour sa dernière sortie samedi, Green Warrior a enchaîné un nouveau succès en battant (7-4) Vini Vini qui prend la 2e place du classement final devant Fautaua Val.



Thierry Ariiotima, président de la FTF, a remis son trophée au gagnant et David Chang Koei Chang a donné rendez-vous à tous les participants pour l’édition 2023.

Résultats 14è et dernière journée -Tereona-Fautaua Val 4-3 -Fenua PSG-ATN 5-3 -Teva Import-FTF 4-4 (5-4 tab) -Green Warriors -Vini Vini 7-4 Classement final 1. Green Warrior 2. Vini Vini 3. Fautaua Val 4. Fenua PSG 5. Tereona 6. ATN 7. Teva Import 8. FTF

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 10 Juillet 2022 à 19:20 | Lu 234 fois