Les Gambier, oubliés du haut débit

Selon l'agence OPT de Rikitea, 300 personnes ont un abonnement internet aux Gambier. Les clients ont le choix entre deux formules. La première offre s'élève à 5 080 Fcpf par mois pour 512 kbps. Et la seconde s'élève à 6 100 Fcpf par mois pour 1 Mbps. Soit les mêmes prix pratiqués pour les abonnés des îles reliés au câble Natitua. "Mais c'est rare que l'on arrive à ces débits de connexions aux Gambier", concède la responsable de l'agence OPT. "En plus, dans l'archipel les câbles téléphoniques, qui sont indispensables pour se connecter à internet, sont également très vieux et nécessitent une remise à niveau. Et puis lorsqu'il y a du mauvais temps il faut souvent s'attendre à des coupures d'internet."



Pour booster la connexion aux Gambier, qui passe par satellite, une nouvelle parabole a été installée en juin dernier à l'agence OPT de Rikitea. "Mais honnêtement on ne voit pas trop le changement. Et les abonnés des Gambier non plus", avoue la responsable de l'agence.