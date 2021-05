Les Comptineurs de retour sur les planches

TAHITI, le 6 mai 2021 - Ils reviennent pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Sur scène, ils seront trois : Christine Vinolo, Jérôme Descamps et, à la batterie, Stéphane Rossoni. Le spectacle, accessible dès un an, une dure petite heure et ne manque pas de solliciter le jeune public.



Pour ce nouveau spectacle, le duo, Christine Vinolo et Jérôme Descamps, accompagné à la batterie par Stéphane Rossoni, reprend ses tubes comme la fameuse Baleine à bosse. Ils interpréteront aussi des chansons de leur dernier album : "Chat La La".



Selon le spectacle et les disponibilités des uns et des autres, ce duo invite d’autres artistes. Lors du précédent rendez-vous donné au public en février dernier, ils étaient avec leur fils, Oscar. Lequel jouait à la batterie. Cette fois-ci, c’est Stéphane Rossoni, le professeur d’Oscar, qui tiendra le rythme.



Christine Vinolo et Jérôme Descamps chantent, jouent du violoncelle, de la clarinette, des percussions, du trombone, du 'ukulele, du piano... dans une bulle musicale et poétique pour les petits et les grands. Leur premier album, intitulé "14 comptines de Tahiti" est sorti en 2008. Depuis, d’autres ont suivi.



Chats bottés, perchés, noirs, blancs...



"Chat La La", comme son nom l’indique, est un album consacré aux chats. Il y a les chats bottés, perchés, noirs, blancs, siamois, tigrés, chatons, matous, boules de poils. Le spectacle est dynamique et interactif car Christine Vinolo et Jérôme Descamps invitent souvent les tout-petits à chanter et parfois même à danser.



Des illustrations sont projetées en fond de scène tout au long du spectacle. Ce sont des dessins discrets pour ne pas s’accaparer la vedette et détourner l’attention. Elles participent à la mise en scène et enrichissent, avec le jeu de lumières, à proposer un spectacle pour les petits qui soit digne de scènes pensées pour les plus grands.