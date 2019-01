Les Champignons de Paris reviennent sur les planches tahitiennes

La pièce met en lumière un pan sensible de l'histoire de France, celui des essais nucléaires en Polynésie française qui se sont déroulés entre 1966 et 1996. Durant 30 ans, 193 tirs atmosphériques puis souterrains ont été réalisés à Moruroa et Fangataufa. Ces essais nucléaires ont marqué durablement l’histoire de la Polynésie française. Les bouleversements politiques, économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires engendrés par l’installation du Centre d’Expérimentation du Pacifique ont façonné une nouvelle réalité polynésienne contemporaine.

Pendant une heure trente, les trois comédiens, Tepa Teuru, Tuarii Tracqui et Guillaume Gay relayent la parole des témoins en restituant des actes et non simplement des récits de souvenirs anciens. Le spectateur voit se dérouler sous ses yeux les temps forts qui ont marqué cette période et accède aux émotions et au monde intérieur des différents protagonistes.

"Revenir sur cette période de notre histoire souvent sujette à controverse, c’est permettre à tous de mieux comprendre l’enchaînement des causes et des effets, sans volonté de juger, mais avec la farouche détermination de mettre à disposition du spectateur les traits saillants de cette aventure."