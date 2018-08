"Les Champignons de Paris" récompensé à Avignon

PAPEETE, le 6 août 2018 - La pièce de la compagnie Caméléon a été présentée à Avignon lors du festival off. Elle a obtenu le prix Tournesol. Un prix qui fait la lumière sur des œuvres "questionnant des thématiques essentielles quand à l’avenir de l’homme sur notre planète, tant dans sa relation à son environnement qu’à l’encontre de ses semblables".



" Merci à toute l'équipe du Prix Tournesol pour cette belle récompense, qui est un pas de plus vers une reconnaissance pleine et entière des conséquences des essais nucléaires menés par l'Etat en Polynésie française ", tel est le message posté sur la page Facebook de la compagnie Caméléon qui a reçu le prix Tournesol au festival d’Avignon off.



Les Champignons de Paris est une pièce co-produite par la compagnie Caméléon et la compagnie Théorème de Planck. C’st une pièce inédite écrite par Émilie Génaédig, mise en scène par François Bouriser et interprétée par Guillaume Gay, Tuarii Tracqui et Tepa Teuru. Elle a été présentée au festival off à Avignon.



Le Bruit du off, dans un article paru le 24 juillet, résumait ainsi la pièce : Loin de mettre face à face deux peuples et deux cultures, ce spectacle tente avant tout de dire enfin les choses, sans tabous et sans haine afin que tous, ensemble, puissions construire un avenir pour la Polynésie, loin de toutes rancœurs et de tous les non-dits.



Les Champignons de Paris ont reçu le Grand Prix Tournesol 2018 le 26 juillet dernier à l’issue du festival. Les deux dernières représentations ont eu lieu les 27 et 28 juillet à La Chapelle du verbe incarné. Le Prix Tournesol du spectacle est un prix de l’écologie attribué à des spectacles présentés dans le Off pendant le festival d’Avignon et traitant, promouvant ou questionnant des thématiques essentielles à l’avenir de l’homme sur la planète tant dans sa relation qu’à l’encontre de s semblables.



L’écologie telle qu’envisagée par les militants écologistes et/ou amateurs de spectacle vivant constituant le jury est conçue selon une vison large, politique et sociale : à la défense stricte de l’environnement s’ajoutent les valeurs de décroissance solidaire et de justice sociale, d’économie solidaire, de citoyenneté, de solidarité nord-sur, de défense des minorités et d’antiracisme, de pacifisme et non-violence, de lutte contre les exclusions et pour l’égalité des droits.