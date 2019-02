Les Centres pour jeunes adolescents éditent leur premier magazine

Maite Laharrague

Psychologue



"L'objectif du deuxième numéro est qu'il soit rédigé par les élèves"



"Les difficultés que j'ai rencontrées sont, entre autres, le fait que le magazine n'existait pas encore. Je n'avais pas d'extraits d'articles, du coup, les équipes et les élèves avaient du mal à se projeter.

Après, le magazine est expérimental, c'est-à-dire que moi-même, je n'avais aucune connaissance de la façon de monter un article. Je l'ai fait sur mes propres représentations, la présentation n'est pas ce qu'il faut, mais il y a le cœur.

L'objectif du deuxième numéro est qu'il soit rédigé par les élèves. Il y aura une période qui sera réservée à l'étude de la presse, pour que les jeunes puissent repérer comment on écrit un article sans se référer au premier magazine, puisqu'il était expérimental. Donc là, ils verront qu'il y a un titre, un chapo, le corps de l'article… Ensuite, nous organiserons un concours entre tous les CJA, pour qu'après, je reçoive uniquement les articles. Qu'ils utilisent vraiment cet outil pour parler d'eux, des thématiques qui les intéressent… Leur rendre l'outil pédagogique, voilà l'objectif.

Le concours sera lancé ce vendredi, on enverra le règlement du concours au jury et aux directeurs des CJA. Nous nous sommes inspirés des concours de presse qui se sont déjà faits au sein de l'Éducation. On a récupéré le règlement que nous avons arrangé par la suite. Il y aura deux récompenses, une pour un article qui commentera l'actualité et une autre récompense pour un article informatif qui décrira un vécu. Il y aura aussi un coup de cœur du jury. On espère que les 21 CJA participeront à ce concours, on leur a donné une thématique libre. Ils s'inscrivent dans la catégorie qu'ils veulent et ils ont deux pages maximum pour parler de ce dont ils veulent parler. L'objectif est de motiver nos jeunes et de mobiliser les enseignants. Si tout se passe bien, on ne retrouvera que des articles écrits par les élèves de CJA. On arrête le concours le 24 mai et le jury délibèrera entre le 27 mai et le 7 juin. La remise des prix se fera pendant l'exposition des CJA à l'assemblée de Polynésie, mi-juin."