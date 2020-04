Les CAES prêtes à l’emploi

Dernier amortisseur social de crise annoncé par le gouvernement dans le cadre de son plan de sauvegarde économique, la Convention d’aide exceptionnelle de solidarité (CAES) a fait l’objet d’un arrêté d’application publié lundi soir au Journal officiel. La mesure votée par l’assemblée le 26 mars dernier est donc en vigueur. Concrètement, cette CAES permet aux familles sans “aucun revenu au sein du foyer” et inscrites au régime de solidarité (RSPF) d’obtenir une convention pour un travail d’intérêt général de 20 heures par semaine pour une indemnité de 50 000 Fcfp par mois, pendant trois mois. Le travail ne pouvant être effectué qu’au bénéfice du Pays, d’une commune ou d’une association à but non lucratif. Le nombre de CAES est limité à un par foyer pour un demandeur âgé de 18 à 62 ans.Une procédure dématérialisée a été mise en place et les formulaires sont téléchargeables sur le site du Sefi. Ils pourront ensuite être remplis, accompagnés des documents justificatifs demandés et adressés par mail à l’adresse [email protected] . Les demandes pourront également être déposées directement au Sefi à Papeete, auprès de la commune du demandeur ou encore de l’antenne des affaires sociales la plus proche. “L'objectif étant de limiter les déplacements de la population”, explique le Pays. L’aide sera versée le premier mois à titre d’avance après conclusion de la CAES et démarrage effectif de l’activité. Comme pour les autres dispositifs, le Pays précise que des contrôles seront menés “a posteriori” par le Sefi pour vérifier que les demandeurs remplissaient les conditions d’accès.Notons que la mesure n’a pas fait l’unanimité pleine et entière parmi les élus. Si seuls trois représentants se sont abstenus lors du vote du CAES à l’assemblée –Moetai Brotherson, Eliane Tevahitua et Nicole Sanquer– quelques voix dans l’opposition et dans la majorité se sont élevées depuis pour critiquer le dispositif. Le maire de Taiarapu Est, Anthony Jamet, regrettait vendredi dernier que cette mesure ne pousse des personnes confinées à sortir de confinement, et qu’elle n’oblige les mairies à équiper ces CAES pour les protéger malgré de faibles stocks de masques et gants de protection. Le tavana aurait préféré une mesure plus radicale de chômage partiel… Même discours chez l’élue non inscrite et députée Tapura, Nicole Sanquer : “Aujourd'hui, on demande aux salariés et aux fonctionnaires de rester chez eux pour confinement et on offre à 5 000 personnes sans ressources et sans emploi d'aller travailler. Le nombre de contaminés ne cesse de croitre car le confinement n'est pas respecté à 100% et je suis inquiète pour la suite.”Comme au Tavini, Nicole Sanquer pose la question du risque clientéliste d’une telle mesure. Les CAES étant octroyés par une commission composée exclusivement de ministre du gouvernement, et donc de la majorité. Entre deux tours des élections municipales, la candidate à Mahina craint la “tournure électoraliste que pourrait avoir cette mesure si elle était mal utilisée, même en période de crise où la solidarité est de mise” et explique avoir alerté le haut-commissaire sur cette question. Interrogé vendredi dernier sur ce point, le président Edouard Fritch balaye la critique : “Tout verse dans le clientélisme si vous voulez aller par là. Quand je vois le maire de Pirae (lui-même, NDLR) aller distribuer des repas, moi je trouve que c’est du clientélisme… Il ne faut pas oublier qu’on est en état d’urgence, c’est trop facile de dire ça. J’ai demandé l’union sacrée dans cette affaire. Je crois qu’il faut que l’on se prive de ce genre de commentaires pendant la crise”.