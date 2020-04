Les CAES de Papeete en action

Avec les #Caes de Ville de Papeete

Les Conventions d'aide exceptionnelle de solidarité (CAES) ont trouvé leurs premiers bénéficiaires. Depuis lundi 150 jeunes de Papeete bénéficient de cet amortisseur social mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde économique du Pays. Ces derniers se sont vus attribués des tâches dans “l'hygiène, la salubrité publique, l'environnement, l'agriculture ou encore la couture”, a précisé Michel Buillard, maire de Papeete.Concrètement, ces CAES permettent aux familles sans “aucun revenu au sein du foyer” et inscrites au régime de solidarité (RSPF) d’obtenir une convention pour un travail d’intérêt général de 20 heures par semaine pour une indemnité de 50 000 Fcfp par mois, pendant trois mois. Le travail ne pouvant être effectué qu’au bénéfice du Pays, d’une commune ou d’une association à but non lucratif. Le nombre de CAES est limité à un par foyer pour un demandeur âgé de 18 à 62 ans.Certains élus, de l’opposition ou de la majorité, redoutaient que les CAES ne versent dans le clientélisme pour les maires en place. Une critique balayée par Michel Buillard : “Ce n'est pas du tout notre préoccupation. Il faut dépasser tout cela en temps de crise. Les gens sont en souffrance et c'est mieux de les aider en toute discrétion”, a insisté l'édile.