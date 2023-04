Les Bonobos : singes, amour et handicap

TAHITI, le 18 avril 2023 - Manui Prod et Zip Prod proposeront à partir du 20 avril et pour sept soirées, une reprise des Bonobos. Cette pièce a été créée en 2011 par Laurent Baffie au théâtre du Palais royal à Paris. Un imposant décor a été construit spécialement pour l’événement.



Alex est aveugle, Dani est sourd et Ben est muet, ils incarnent les trois singes de la sagesse depuis toujours ou presque. Un jour, au cours d’une conversation, les trois amis se rendent compte que leur rapport aux femmes depuis plus de 30 ans se limite à une transaction financière peu glorieuse et régulière avec des femmes du métier… Il est temps que cela change ! Mais comment trouver l'amour, en étant handicapé ?

Une idée surgit. Il suffit de faire croire qu’il n’y a pas de handicap, de faire en sorte que l'aveugle voit, que le sourd entende et que le muet parle ! Les trois compères vont tour à tour rencontrer Angélique, Léa et Julie, trois femmes “d’apparence normale”. À coup de stratagèmes, de persévérance et de quiproquos, les Bonobos arriveront-ils à leur fin ? Voici en résumé la pièce intitulée Les Bonobos qui sera jouée à partir de ce week-end au Petit théâtre. Les six comédiens le promettent : “ Cette pièce se finit bien, joliment et poétiquement ”.



Faire rire, mais pas seulement



Les Bonobos a été créée en 2011 par Laurent Baffie au théâtre du Palais royal à Paris. “Nous avons repris la dernière version du texte”, précise Éric Chalon qui interprètera Alex. Cette pièce écrite de manière “ extrêmement juste ” selon Laurie Paranthoën qui jouera Léa. “ C’est incroyable de précision ”. En plus, elle n’est pas seulement drôle. Elle livre des messages, pose des questions. “On connaît Laurent Baffie, homme de télé sans filtre, mais peu l’homme de théâtre. Ce n’est pas sa première pièce et à chaque fois, il interroge le public sur différentes thématiques .” En l’occurrence sur le handicap et la sexualité chez les personnes porteuses de handicap.



La reprise des Bonobos est une coproduction Manuia Prod et Zip Prod. C’est un projet de longue date. “ On a commencé à en parler il y a cinq ans ”, confirme Laurie Paranthoën. Il y a un an, il s’est concrétisé. Les répétitions ont démarré, de même que la construction du décor. Il a été construit spécialement pour le projet par Yann Paranthoën chargé également de la mise en scène. Ce décor d’ampleur permettra de recréer sur scène quatre appartements. Pendant les représentations, trois techniciens seront à l’œuvre pour gérer le son, les lumières mais également l’évolution de ce décor.



Du 20 au 30 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture. Sept représentations (20, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 avril).

Du 20 au 30 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture. Sept représentations (20, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 avril).Tarif : à partir de 2 800 Fcfp pour les moins de 16 ans. En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne

