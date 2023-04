Les Aventuriers de l’extraordinaire : une comédie interactive pour les enfants

TAHITI, le 4 avril 2023 - Les Extraordinaires de Tahiti proposent un nouveau spectacle. Intitulé Les Aventuriers de l’extraordinaire, il est une comédie d’aventure qui prend place dans les années 1900. Un voyage, imaginé spécialement pour la soirée, riche d’énigmes, de jeux et d’interactivité.



Le concept de cette nouvelle soirée organisée par les Extraordinaires de Tahiti est un dîner spectacle. Elle est à destination des enfants. La pièce qui sera jouée a été entièrement écrite pour l’occasion. Il s’agit d’une comédie d'aventure dans les années 1900. “ C’est un véritable voyage avec beaucoup d'interactivités ”, décrit Sydelia Guirao, l’auteure et fondatrice des Extraordinaires de Tahiti. Cette pièce s’organise autour de puzzles, d’énigmes, de jeu de mimes, de suites à choix multiples.







Un cryptozoologue disparaît



L’histoire est celle du professeur Cornemuse, célèbre Cryptozoologue. Ce dernier a disparu lors d’une mission secrète. Un grand aventurier, le professeur Abeuleuflich, est chargé de partir à sa recherche. Il est accompagné dans sa mission de Ladie Bergamote, une romancière en quête de sensations. Ensemble ils traverseront Paris, la Roumanie ou encore l’Afrique et seront poursuivis par une étrange fumée magique qui semble vouloir les empêcher d’atteindre leur but. Tel un jeu vidéo, l’aventure sera influencée par les choix et les actions des enfants spectateurs. L’objectif ? Vivre une fête de Pâques festive !

Le Jour J, les artistes accueilleront le public à l’entrée du restaurant, ils seront déjà en train d’interpréter des personnages. Ils guideront les enfants et leurs parents vers une table préalablement réservée. Le spectacle commencera vraiment une petite heure plus tard. Une scène est improvisée au milieu des tables. Les enfants s’y rassemblent tandis que les parents peuvent restés attablés.



Une suite en perspective



Les Extraordinaires de Tahiti envisagent d’écrire et de jouer une suite dans laquelle les aventuriers reviendront des mondes imaginaires avec “ de drôles de bestioles et de plantes ” afin de former les spectateurs au monde qui les attend. “ Dans cette deuxième partie, nous mettrons en place plusieurs scènes qui seront en fait des exercices destinés à faire marcher l’imagination de l'enfant. L’imaginaire du public permettra de construire le décor et les créatures ”, explique Sydelia Guirao. En attendant, un spectacle est prévu pour Halloween, il s’agira d’un bal de sorciers, puis un autre pour Noël en décembre.



Pratique



Le 7 avril au Captain Bligh. Au menu : buffet pizza.

Tarif : 3 600 Fcfp pour les adultes (buffet et spectacle) et 3 000 Fcfp pour les enfants (hamburger frites et spectacle), hors boissons et desserts.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 4 Avril 2023 à 17:43 | Lu 167 fois