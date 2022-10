Les Australiens dominent la President Cup et les Oceania

Tahiti, le 2 octobre 2022 - Les combattants tahitiens ont eu à faire à une grosse concurrence ce week-end à l'occasion de la President Cup et des Oceania de taekwondo. Deux compétitions dominées dans les grandes largeurs par les Australiens. Du côté polynésien on retiendra le doublé aux Oceania chez les hommes dans la catégorie +80 kg, avec l'or pour Manu Huaatua et l'argent pour Ariihei Lehartel. Et en juniors dame, on note le titre de Rautitea Tepea (+63 kg).



L'élite du taekwondo océanien avait rendez-vous ce week-end du côté de Mahina et de sa salle Christian Helme. Au programme notamment : la 4e édition de la President Cup, vendredi, puis les Oceania, samedi, deux compétitions réservées aux ceintures noires et qui rapportaient de gros points au ranking mondial. De quoi motiver les Néo-Zélandais et les Australiens notamment, qui se sont déplacés en nombre pour ces compétitions. Côté tahitien, près de 100 combattants étaient engagés. Des taekwondoistes polynésiens qui ont donc eu droit à une belle concurrence ce week-end.

La razzia australienne à la President Cup Les leaders de la délégation tahitienne ont notamment répondu présents. Parmi eux Manu Huaatua (+80 kg), tête de série numéro un de sa catégorie. Dans cette même catégorie des +80 kg, l'une des pépites des sports de combat au fenua, Ariihei Lehartel. Néanmoins vendredi, lors de la President Cup, les deux combattants tahitiens se sont heurtés à leurs rivaux australiens et néo-zélandais.



Exempté de premier tour, Manu Huaatua, classé tête de série numéro un du tableau, a fait son entrée en demi-finale où il était opposé à l'Aussie, Tyrone Staben. A égalité à l'issue des deux premiers rounds, l'Australien l'a finalement emporté dans l'ultime reprise grâce aux “points techniques”. Les compétitions organisées ce week-end ont permis aux taekwondoistes de se familiariser avec quelques-unes des nouvelles règles de la discipline. Ainsi la victoire ne se joue plus au cumul des points, ou touche, sur les trois reprises. Sur trois rounds, le but pour les athlètes est d'en remporter deux. Et en cas d'égalité dans une reprise, la différence se fait sur des “points techniques” (des coups de pied retournés, des coups à la tête). Et ces points techniques ont fait défaut à Huaatua qui s'est donc incliné en demi-finale de la President Cup. Son compatriote Ariihei Lehartel a également fait les frais de cette nouvelle réglementation en s'inclinant de son côté contre le Kiwi, Eisa Mozdehjouybari, en demi-finale.



Chez les dames, Hinavai Tepea (+67 kg) et Kawehi Iorrs (-57 kg), les meilleures chances de médailles tahitiennes, se sont elles aussi inclinées face à des combattantes australiennes. L'Australie qui réalisait une véritable razzia à la President Cup avec huit médailles d'or récoltées. “Nos athlètes ont performé dans certaines catégories et ne sont pas passés loin des finales”, a indiqué le président de la Polynesia taekwondo, Alfred Lai Koun Sing. “D'autres ont eu plus de difficultés mais ça ne s'est joué à rien sur quelques combats. Il a manqué parfois de la condition physique ou c'est sur le plan tactique que ça péché.”

Les Tahitiens privent l'Australie de deux médailles d'or aux Oceania



En sénior d'abord, chez les messieurs, dans la catégorie +80 kg, Manu Huaatua a pris sa revanche face à Tyron Staben. Une victoire nette pour le sociétaire du Tefana TKD qui filait en finale. Une finale où il a retrouvé Ariihei Lehartel qui a profité de l'abandon de son adversaire néo-zélandais, Eisa Mozdehjouybari, au bout de la première minute de combat. Une finale 100% Polynésienne qui a vu d'abord Lehartel prendre le meilleur sur Huaatua dans le premier round. Puis Huaatua a été le plus fin stratège dans les deux dernières reprises pour l'emporter et s'adjuger l'or chez les +80 kg.



Et la deuxième médaille d'or prise aux Australiens par les Tahitiens, est celle décrochée par Rautitea Tepea, chez les juniors dans la catégorie des +63 kg. Défaite dans la première reprise par son adversaire, Hannah Kiefer, la combattante licenciée au Tepunahiti Taekwondo s'est lâchée dans les deux derniers rounds pour dominer l'Australienne et offrir au clan polynésien sa deuxième médaille d'or de ces Oceania.



"On a vu que l'Australie est toujours au top niveau. Nous, de notre côté, il va falloir que l'on travaille plus parce que les Jeux du Pacifique arrivent. Comme on le dit ici, il ne faut pas dormir. Il faut que l'on ait plus de rencontres de ce niveau. En organisant ces compétitions ce week-end à Mahina, on a eu les meilleurs athlètes qui se sont déplacés à Tahiti, maintenant si l'on veut progresser c'est important que l'on puisse partir plus souvent sur des compétitions internationales", a insisté le président de la Polynesia taekwondo. Et le développement de la discipline devra forcément passer par la réconciliation entre les deux fédérations existantes en Polynésie . En attendant Alfred Lai Koun Sing compte bien envoyer des combattants aux championnats du monde qui se tiendront en novembre au Mexique.

