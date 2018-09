Les Australes touchés de plein fouet par le mauvais temps

PRÉVISIONS PAR ARCHIPEL VALABLES JUSQU'AU JEUDI 06 SEPTEMBRE 2018 AU SOIR



VIGILANCE METEOROLOGIQUE EN COURS : ORANGE pour le VENT VIOLENT sur la zone : Australes Centre



JAUNE pour le VENT VIOLENT sur les zones : Rapa, Australes Ouest, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud



JAUNE pour les FORTES PLUIES sur la zone : Australes Centre



JAUNE pour les FORTES HOULES sur les zones : Rapa, Australes Centre, Australes Ouest, Tuamotu Ouest, Gambier, Tuamotu Sud, Tuamotu Est, Tuamotu Centre Sud





ILES SOUS LE VENT

Mercredi, temps généralement ensoleillé devenant passagèrement nuageux jeudi avec un risque d'averses.

Vent variable faible de secteur Ouest.

Mer agitée à localement forte. Houle de Sud-Est de 2 mètres 50 à 3 mètres mercredi puis 2 mètres jeudi.



TAHITI ET MOOREA

Mardi soir, quelques averses résiduelles. Mercredi à jeudi, temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux présents sur les côtes au vent et le relief pouvant occasionner une ou deux averses. Températures extrêmes prévues : 22 et 28 degrés Celsius.

Vent faible de Nord-Ouest à Ouest mercredi devenant faible à modéré jeudi de secteur Ouest.

Mer agitée à localement forte. Houle.



MARQUISES

Ciel peu à passagèrement nuageux mercredi jusqu'en soirée avec quelques averses sur les versants Est des îles hautes. Jeudi, soleil prédominant.

Vent d'Est-Nord-Est modéré mercredi puis d'Est jeudi.

Mer agitée. Houle de Sud-Est d'1 mètre 50 à 2 mètres.



TUAMOTU ET GAMBIER

Mercredi et jeudi, ciel nuageux à très nuageux sur les Tuamotu Sur le reste des îles, temps ensoleillé pour les deux jours. Aux Gambier, le soleil garde la main les deux jours. Averses possibles jeudi en fin de journée.

Sur moitié Ouest et Sud Tuamotu, vent modéré de secteur Nord avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure. Ailleurs, vent d'Est à Est Nord-Est modéré au Nord et assez fort à fort au Sud avec des rafales à 70/80 kilomètres/heure.

Mer généralement agitée au Nord et forte au Sud avec des creux de 4 mètres. Sur l'archipel, houle de Sud-Est de 2 mètres à 2 mètres 50 et autour de 3 mètres vers Hereheretue mercredi. Elle se généralise vers 2 mètres jeudi.



AUSTRALES

Mercredi et jeudi, temps perturbé vers Raivavae et Tubuai. Des passages pluvieux accompagnés de grains parfois orageux peuvent occasionner gros cumuls mercredi. Vers Rimatara et Rurutu, temps passagèrement nuageux les deux jours avec des averses éparses. A Rapa, ciel voilé doublé de passages nuageux bas accompagnés d'averses.

Au Nord, vent assez fort à fort de secteur Est puis d'Est-Sud-Est mercredi. Rafales à 80/90 kilomètres/heure, dépassant les 110 kilomètres/heure au passage d'un grain mercredi vers Raivavae et Tubuai. Jeudi, le vent vire au Sud-Est vers Rimatara et Rurutu. A Rapa, vent de secteur Est modéré à assez fort avec des rafales à 70/80 kilomètres/heures.

Mer forte, voire très forte sur le Nord mercredi avec des creux autour de 5 mètres. Houle de secteur Est 2 mètres à Rapa et jusqu'à 3 mètres 50 sur le Nord de l'archipel mercredi.