Les Américains de Tahiti mobilisés pour leur élection

Tahiti, le 4 novembre 2020 - Les citoyens américains se sont mobilisés comme rarement dans l'histoire des États-Unis pour l'élection de leur président. Même ceux qui vivent sous le doux soleil des îles polynésiennes se sentent concernés par cet événement historique et ils ont voté en masse. Les Américains n'avaient pas été aussi mobilisés pour leur élection présidentielle depuis 1920, quand les femmes avaient obtenu le droit de vote. Même l'élection d'Obama n'avait pas atteint les 67% de participation... Et les Américains de Polynésie n'ont pas fait exception.



Christopher Kozely, l'agent consulaire des États-Unis à Tahiti, nous explique qu'il reçoit généralement "deux ou trois demandes d'information à chaque élection, cette fois c'est non-stop, on dirait que tout le monde va voter. Pas un seul Américain à qui j'ai parlé cette année m'a dit qu'il n'était pas intéressé."



1000 Américains résident en Polynésie, et entre 1000 et 3000 supplémentaires sont sur notre territoire en vacances. "Les touristes ont généralement voté en avance avant de partir. Les locaux ont pu voter par courrier, par fax et même par e-mail !"



L'agent consulaire est actuellement en Californie. Il a pu assister à cette ambiance d'élection très spéciale par temps de pandémie : "C'est vraiment étrange comme élection. À cause du Covid il n'y a personne dans les bars ou dans les rues... On pourrait croire qu'il n'y a pas d'élection, à part les panneaux politiques dans les jardins !"