Les Amazones veulent s'implanter dans les îles pour leur cinquième anniversaire

Tahiti, le 20 mars 2023 – L'association Amazones a fêté vendredi dernier dans son fare son cinquième anniversaire. L'occasion pour sa présidente, Marie-Christine Seroux, de revenir sur les actions menées pour soutenir les femmes qui souffrent du cancer et de présenter les futurs projets de l'association, notamment la création “d'antennes” dans les îles.



Voilà cinq ans que l'association Amazones est implantée en Polynésie. Née en octobre 2017 en Martinique avant de s'étendre à Paris et à d'autres territoires d'outremer, son objectif est d'informer, d'accompagner et d'améliorer les conditions de vie des femmes atteintes de cancer. Réunies dans leur fare de Tipaerui, leur QG, de nombreuses Amazones, ainsi que leur famille, se sont données rendez-vous afin de fêter les cinq années de l'association. Cet événement festif, rythmé par les sonorités endiablées des ukulele, est également l'occasion pour la présidente depuis fin 2021, Marie-Christine Seroux, de tirer un bilan des actions menées : “C'est vrai qu'au bout de cinq ans nous avons réussi à nous faire connaitre. Nous avons beaucoup fait depuis le lancement de l'association, mais c'est vrai que depuis que nous possédons notre propre fare (Depuis juin 2021, ndlr), on a franchi un pas. Avant, les filles se retrouvaient dans un fare à la Direction de la santé, c'était bien moins intime. Même s'il y avait déjà un programme d'activités comme aujourd'hui, on a vu le nombre d'adhérentes doubler depuis”. L'association compte d'ailleurs aujourd'hui 138 adhérents et 80 Amazones. Pour Marie-Christine Seroux, l'objectif est maintenant d'aller s'implanter sur les différentes îles de Polynésie : “On nous sollicite beaucoup pour aller dans les îles et proposer les mêmes choses qu'aux femmes de Tahiti. Le but donc, c'est maintenant d'aller créer des antennes un peu partout, comme aux Tuamotu, aux Marquises mais également à la Presqu'île et à Moorea”. L'association est d'ailleurs allée plusieurs fois à Bora Bora : “On a déjà pris des contacts sur place, on est soutenu par des associations locales. On a également quelqu'un qui est prêt à organiser tous les mois, des ateliers amazones pour que les femmes de l'île, souffrantes de cancer, puissent se retrouver”.



Yoga, maquillage et sophrologie



Amazones propose à ses membres une “véritable expérience patient”, c’est-à-dire un contact avec des personnes qui ont, ou vivent actuellement, des épreuves similaires, afin de se soutenir mutuellement. “Le but est vraiment de créer du lien, a expliqué Marie-Christine Seroux, on propose des soins de support au niveau physique, psychologique et social, avec de multiples activités comme du yoga, du pilates, ou des activités sportives”. Des ateliers de soins énergétiques, d'hypnose, de relooking et même de maquillage sont également proposés par l'association. “Quand tu as perdu tes cheveux et qu'on te maquille, c'est génial car tu peux te dire que tu es encore belle. Ça permet de reprendre confiance en soi” a commenté la présidente. Pour 2023, elle souhaite insuffler de la nouveauté dans les activités proposées par Amazones : “L'objectif de cette année, c'est d'organiser des actions qui puissent nous réparer l'âme, avec de la sophrologie, de la musicothérapie. Afin que l'on puisse extérioriser des choses profondes. Nous allons également exporter nos activités hors du fare, notamment à l'hôpital ou à la Presqu'île”. Autre point sur lequel Marie-Christine Seroux souhaite appuyer cette année, la “réinsertion dans le monde du travail”. Des événements au sein de plusieurs entreprises sont d'ailleurs déjà programmés.