Les All in one au pays d’Aladdin

TAHITI, le 9 mai 2023 - L’école de danse des All in one présentera son spectacle de fin d’année les 19 et 20 mai au Grand théâtre. Ses 150 élèves raconteront l’histoire d’Aladdin, s’inspirant du long métrage sorti en 2019. Ils mêleront danse (hip hop, afro et modern jazz) et interprétation en jouant de courts extraits du film.



C’est l’histoire d’Aladdin qui a inspiré l’équipe de professeurs de l’école All in one. Laquelle s’apprête à monter sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture pour présenter son spectacle annuel. “ On s’est appuyé sur le film qui est sorti en 2019 car il est plus moderne dans le sens où la femme paraît plus forte. Jasmine sait ce qu’elle veut, devenir sultane. J’ai aimé cet aspect ”, indique Ateliana Ruiz la fondatrice.



Les 150 élèves de l’école raconteront donc l’histoire d’Aladdin, jeune orphelin qui vit en volant dans les rues. Un jour, il croise la route de la princesse Jasmine qui, elle, vit enfermée dans son palais. Elle souhaite sauver son peuple des mains du terrible Jafar. Aladdin lui viendra en aide par l’intermédiaire d’une lampe magique qui lui permettra de réaliser trois vœux. Parmi les élèves, huit d’entre eux ont à jouer un rôle principal : Jasmin, Aladdin, Abu le singe… mais aussi le tapis !



Trente-deux tableaux se succèderont, 28 en hip hop, un en afro et trois en modern jazz. “ Il y aura également des passages qui seront plus joués que dansés, ce seront des reprises des dialogues en playback .” Trois grandes structures ont été construites pour représenter le palais ou encore le marché d’Agrabah, la ville où se déroule l’histoire. Mais les décors resteront secondaires, ce sont les élèves eux-mêmes et leurs accessoires qui permettront de situer les scènes. “ On mise vraiment sur la chorégraphie ”, insiste Ateliana Ruiz.



Reprises en décembre



Ce mois de mai, l’école présente son travail de l’année. En décembre prochain, les meilleurs élèves seront sélectionnés pour présenter un autre spectacle en vue d’une collecte de fonds. “On reprendra certainement Vaiana ou Aladdin”, annonce Ateliana Ruiz.



Les All in one envisagent en effet de faire partir l’équipe enseignante ainsi que deux classes d’élèves en Nouvelle-Zélande ou bien aux États-Unis à Phoenix pour participer à des compétitions internationales de danse. “ Une expérience unique que l’on tient à faire vivre au plus grand nombre ”, décrit Ateliana Ruiz qui a déjà participé à ce genre d’événements et qui sait toute l’importance de pouvoir le vivre un jour. La compétition en Nouvelle-Zélande est prévue en avril 2024, celle de Phoenix en août. “ On aura en plus notre spectacle annuel mi-avril : un programme chargé s’annonce ”, se réjouit la fondatrice.



Pratique



Le 19 et le 20 mai à partir de 19 heures au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Tarif : à partir de 2 500 Fcfp.

Billets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et



