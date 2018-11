Les All in One en demi-finale de La France a un incroyable talent

La troupe, emmenée par Manava Akau, a ensuite réalisé une performance des plus remarquables, en mêlant 'ori tahiti, hip-hop et humour dans leur chorégraphie. La vidéo de leur prestation, diffusée sur les réseaux sociaux par la chaîne M6, a comptabilisé plus de 400 000 vues en 24 heures. Un véritable buzz donc. "Vous amenez toute votre culture de vôtre île avec vous. V ous allez cartonner partout. C'est un bijou que vous venez de nous offrir" , s'est exclamé Eric Antoine à la suite de leur prestation.



Les All in One auront encore l'opportunité de démontrer toute leur créativité le 11 décembre prochain, à l'occasion des demi-finales de l'émission. "Pour cette soirée décisive, plusieurs des candidats les plus bluffants, les plus drôles et les plus émouvants des auditions sont de retour pour un deuxième numéro inédit de 2 minutes, face à notre jury. Entre grands moments de folie, d’émotion, de grâce, mais aussi de déception et de débats agités, préparez-vous pour une soirée forte en surprises !", a indiqué un communiqué de la chaîne M6.



A l'issue de la soirée seul quatre billets seront délivrés par le jury pour le grand final de l'émission. Avec à la clé pour les gagnants la somme de 100 000 euros. Fa'aitoito All in One.