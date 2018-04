Les All in One à la conquête du Pacifique

PAPEETE, le 18 avril 2018 - Les All in One participent au concours Pacific Island, pour décrocher leur ticket pour les championnats du monde de hip-hop qui se tiendront en août, aux Etats-Unis. L'épreuve décisive est prévue ce mercredi soir. Pour cette nouvelle aventure, le groupe a prévu une danse très acrobatique, "plus en accord avec le hip hop américain".



Rappelez-vous, ils ont représenté le fenua en France, lors du concours Hip Hop International France 2017. Ils ont ensuite été sélectionnés pour porter les couleurs de la République aux États-Unis, en août dernier, où ils sont arrivés à la 39e position sur les 67 équipes engagées.



Cette année encore, les All in One se relancent dans la course des meilleurs groupes de hip-hop au monde. Mais, cette fois-ci, ils ont décidé de passer par le concours Pacific Island, qui se tient actuellement en Nouvelle-Zélande. " C'est moins cher et plus près pour nous ", explique Ateliana Ruiz, chef de la troupe. " Cette aventure nous permettra aussi d'échanger avec nos cousins du Pacifique ".



La troupe est composée de cinq danseurs, parce que " certains ont des examens en cours et d'autres travaillent ", prévient Ateliana Ruiz. Et même si " nous avons rencontré plusieurs soucis, nous n'avons rien lâché ".



Les cinq danseurs ont donc pris l'avion, samedi dernier, et grâce à leur parcours l'an dernier, leur prestation a mieux été travaillée. " Elle est beaucoup plus acrobatique. Il y a plus de styles et c'est plus en accord avec le hip-hop américain. Nous avons ajouté aussi des accessoires, tels que les "poï". Bien sûr, notre culture n'a pas été oubliée ", assure Ateliana Ruiz.



Et pour parfaire leur chorégraphie, les cinq danseurs ont répété durant plusieurs jours. " Les répétitions ont débuté fin février, mais les abandons et les blessures ont ralenti le rythme des répétitions. C'est seulement vers fin mars-début avril qu'ils ont pu bien répéter ", décrit Ateliana Ruiz.



Leur expérience sur les scènes internationales leur a permis de mieux s'approprier le style hip-hop. " On a pu voir quel style de musique ou de mouvement plaisait au public et aux autres groupes ", explique-t-elle.



Et en termes de challenge, la troupe va devoir se surpasser, surtout qu'un danseur s'est blessé, lors de la répétition générale, mardi soir. " On l'a tout de suite amené aux urgences, mais là tout va bien ", pouvait-on lire sur leur page Facebook. Face à cela, la troupe a dû revoir sa chorégraphie, " sans figures ". Aujourd'hui, les All in One ont plus que besoin du mana polynésien afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure. " Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour notre danseur blessé, car il est resté fort et malgré tout, il continue la compétition. Ce soir (mardi NDLR) nous danserons pour lui ".



Faaitoito les jeunes. Si la troupe arrive à se sélectionner après l'épreuve décisive prévue ce mercredi soir, ils représenteront " Tahiti, par les îles du Pacifique, et par la tutelle de la Nouvelle-Zélande ", aux États-Unis, en août. La compétition se tiendra dans la ville de Phoenix, en Arizona.



Ateliana Ruiz, bientôt maman, voudrait remercier leurs sponsors et adresse un message aux jeunes polynésiens : " Fais de ta vie un rêve, et du rêve, une réalité ".