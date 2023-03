Les Aito dominent le Championnat de Tahiti par équipe de tennis de table

Tahiti, le 19 mars 2023 - La première phase du Championnat de Tahiti par équipe élite est dominé par le club Aito qui a remporté tous ses matches après trois journées. Les quatre premiers de la phase de classement disputeront la phase finale sous forme de demi-finales et finale.



Le tennis de table local enchaîne les compétitions ces dernières semaines. Nombre des licenciés de la Fédération tahitienne de tennis de table sont concernés par le Championnat de Tahiti par équipe élite qui a débuté le 4 mars et les postulants aux Jeux du Pacifique qui auront lieu en fin d’année aux Îles Salomon enchainent les tournois de présélection au rythme de deux rendez-vous hebdomadaires.



La première phase du Championnat de Tahiti par équipe se déroule sur quatre journées, la dernière étant programmée samedi prochain. Après trois journées, le club Aito emmené par Bydhir Carnet domine les débats et compte quatre victoires pour autant de match. Aito a notamment battu Taaone Tennis de Table Pirae le tenant du titre et Tefana conduit par les frères Belrose, Alize et Océan multi-médaillés aux Jeux du Pacifique.



Derrière le trio de postulants au titre, la nouvelle équipe de Phénix qui regroupe plusieurs anciens bons joueurs qui ont repris du service pour élever le niveau global du tennis de table local et permettre ainsi une meilleure préparation des futurs sélectionnés aux Jeux, semble bien placé pour disputer la phase finale qui regroupera les quatre premiers de la première phase. Rappelons que chaque équipe dispose de six joueurs et joueuses et que les rencontres se déroulent en 20 matches avec 18 simples et 2 doubles.



Les présélections pour les Jeux ont débuté



Le tennis de table tahitien, grand pourvoyeur de médailles et notamment d’or aux Jeux du Pacifique, a déjà entamé sa phase de sélection à plusieurs mois de l’échéance. Chez les hommes, 10 joueurs sont en lice chaque semaine pour disputer les tournois de sélection et Hugo Gendron et Kenji Hotan qui sont actuellement résidents en métropole intégreront les matches de présélection au mois de juin pour postuler à l’un des quatre billets de la sélection tahitienne masculine. Sept féminines sont en lice pour se disputer les quatre places de la sélection féminine.



Alize Belrose, le directeur technique de la FTTT a repris du service en vue des Jeux et il apparait bien placé pour partir aux Salomon tout comme son frère Océan qui le seconde à la direction technique. Mais quelle que soit l’identité des sélectionnés, le tennis de table devrait encore se distinguer en fin d’année à Honiara eu égard au niveau de son élite.