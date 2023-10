Les 'Aito Arii tombent avec les honneurs en finale face à la Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 6 octobre 2023 – Les 'Aito Arii ont résisté pendant près de 30 minutes à la Nouvelle-Zélande avant de finalement s'incliner sur le score de 5-0, ce vendredi en finale de la Coupe des Nations de futsal. Les Kiwis valident au passage leur ticket pour la Coupe du monde 2024.



Le beau parcours des 'Aito Arii à la Coupe des Nations de futsal de l'OFC s'est achevé ce vendredi par une cruelle défaite en finale face à la Nouvelle-Zélande. Si à l'issue des 40 minutes de jeu, le score de 5-0 en faveur des Kiwis est plutôt lourd pour les joueurs tahitiens, on retiendra aussi que Akareva Riaria et ses partenaires ont résisté pendant près de 30 minutes avant de finalement craquer dans les 10 dernières minutes.



Car oui pendant une grande partie de la rencontre, la sélection tahitienne a fait douter l'équipe qui était sur le papier bien supérieure à elle. En première période, mise à part un saut de concentration à la 6e minute sur coup-franc néo-zélandais qui a coûté l'ouverture aux 'Aito Arii (1-0, 6e), les protégés de du sélectionneur Temuri Ariitai se sont procurés de belles opportunités devant le but adverse. Tetuanui Tinomoe, Keanu Maihuri et surtout Akareva Riaria, qui a touché la transversale de la cage de Mike Antamanov, ont été les Tahitiens les plus en vues au cours de la première période. Un premier acte où les 'Aito Arii auraient certainement mérité de revenir à hauteur de leurs rivaux néo-zélandais. Ces derniers de leurs côtés n'avaient jamais pratiquement inquiété le portier polynésien, Jacob Roe.



Les 'Aito Arii acculés en deuxième période



Mais en seconde période, la sélection tahitienne a certainement ressenti le contre-coup physique de tous les efforts consentis au cours des cinq jours de compétition. La deuxième mi-temps allait être complètement à l'avantage des Kiwis. Néanmoins les 'Aito Arii ont pu compter sur un peu chance, comme sur le double poteau de Rahan Ali, pour rester à porter de la Nouvelle-Zélande. Et puis à force de subir les assauts, Jacob Roe a logiquement cédé peu avant la demi-heure face à Jordan Ditfort (2-0, 28e). Et quasiment dans la foulée, Thomas Picken profitait d'un ballon mal repoussé par la défense tahitienne, inscrivait le but du 3-0 pour les locaux.



Avec dix minutes encore à jouer, Temuri Ariitai tentait le tout pour le tout en sortant son gardien de but pour évoluer avec cinq joueurs de champ. Une tactique qui n'a malheureusement pas porter ses fruits. Sur une mauvaise transmission polynésienne, Dylan Manickum en profitait pour marquer dans le but vide et alourdir le score (4-0, 33e). Et Hamish Gray en toute fin de match a parachevé le succès de la Nouvelle-Zélande (5-0, 39e). Cette victoire offre donc le titre de champion de l'Océanie à la Nouvelle-Zélande mais également un ticket pour la prochaine Coupe du monde de futsal, programmée en septembre 2024 en Ouzbékistan. Mais l'on retiendra aussi de cette compétition qu'une sélection tahitienne, composée essentiellement de joueurs originaires de Rapa, a fait trembler le géant kiwi.