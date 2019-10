Les Aito Arii surclassent les Toa Aito

Parole à Jean-Baptiste Barsinas, le coach des Aito Arii :



Quels sont vos objectifs ?



« On a participé déjà à deux tournois de qualification. En 2011, on avait failli gagner, on avait terminé à la deuxième place. En 2016, on avait fait troisièmes. Cette année, on espère faire mieux, on espère se qualifier pour notre première Coupe du Monde de futsal. On est là aujourd’hui pour travailler le physique. »



Satisfaits de votre effectif ?



« Nous avons des joueurs de différents comités. On a l’opportunité d’avoir les deux footballeurs Teaonui Tehau, meilleur buteur du championnat de Ligue 1, et Manu Tetauira. Ils ont bien voulu nous aider et ils apportent beaucoup au groupe. Il y a une bonne cohésion. Le reste de l’effectif est composé de joueurs de fustal du comité de Mahina, de quelques anciens qui ont joué le tournoi qualificatif en 2016. Nous avons également des joueurs de Pirae et deux joueurs de Rapa. »