Les 'Aito Arii peuvent encore croire au Mondial

Tahiti, le 5 octobre 2023 - Les 'Aito Arii se sont imposés mercredi face à Fidji en demi-finale de la Coupe des Nations de fustal sur le score de 7-3, grâce notamment à un quadruplé de Akareva Riaria. La sélection tahitienne jouera ce vendredi le titre et sa place pour la prochaine Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande.



Le rêve de Coupe du monde des 'Aito Arii tient toujours. Ce mercredi, à Auckland, la sélection tahitienne de futsal, composée en grande partie des joueurs de Rapa, triple vainqueur du Festival des îles, a dominé en demi-finale de la Coupe des Nations de l'OFC Fidji sur le score fleuve de 7-3. Akareva Riaria a été le grand bonhomme côté polynésien avec quatre buts inscrits au cours de la rencontre.



Les protégés du sélectionneur Temuri Ariitai ont pris la partie par le bon bout avec les premières occasions dès la deuxième minute. Vincent Tinomoe d'abord trouvait le poteau du gardien fidjien, Kitione Baleloa, et dans la foulée, ce dernier sortait une belle parade face à Tetuanui Tinomoe. Et c'est donc logiquement que les 'Aito Arii ouvraient le score à la 7e minute par leur capitaine Akareva Riaria (1-0, 7e).



Riaria en état de grâce



Un but qui a eu le don de réveiller les Fidjiens. Deux minutes plus tard, Gabriele Matanisiga remettait les deux équipes à égalité (1-1, 9e). Les assauts se sont ensuite enchaînés sur la cage de Jacob Roe qui, malgré l'égalisation, s'est de nouveau montré solide sur sa ligne. Et puis contre le cours du jeu, l'intenable Akareva Riaria redonnait l'avantage aux siens avec son deuxième but du match (2-1, 13e). Les 'Aito Arii ont ensuite parfaitement profité de leur supériorité numérique après l'exclusion du gardien fidjien, pour une faute sur Vincent Tinomoe. Le même Riaria s'offrait alors un triplé et faisait le break pour la sélection polynésienne (3-1, 18e). Dave Radrigai a néanmoins relancé encore une fois les Fidjiens juste avant la mi-temps (3-2, 20e).



Et après la pause, Fidji égalisait une nouvelle fois après une superbe frappe de Filipe Baravilala (3-3, 21e). Mais la fin de match allait être en faveur des hommes de Temuri Ariitai. Dans les dix dernières minutes, Tetuanui Tinomoe, avec un doublé, Akareva Riaria pour son quadruplé et Olivier Hirihiri ont parachevé le succès des 'Aito Arii, vainqueurs donc 7-3 des Fijdi.



Et en finale ce vendredi, les joueurs tahitiens retrouveront la Nouvelle-Zélande. Les Kiwis tombeurs des îles Salomon sur le score de 4-2. Les 'Aito Arii et les Néo-Zélandais joueront donc pour une place à la prochaine Coupe du monde de futsal organisée en Ouzbékistan l'année prochaine.