Les Aito Arii ne joueront pas la finale

PAPEETE, le 31 octobre 2019 - Après avoir mené 2-0 contre la Nouvelle-Zélande, la sélection de Tahiti de futsal s’est finalement inclinée 3-2 en demi-finale. Les Aito Arii ne participeront pas à la prochaine Coupe du monde de la discipline.



La sélection de Tahiti de futsal a joué ce jeudi soir contre la Nouvelle-Zélande la demi-finale de la Coupe des Nations, un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde de futsal 2020 de la Fifa.



Lors de la première période les Aito Arii font une bonne entame de match en trouvant le chemin du but une première fois dès la 3’ minute. Raiamanu Tetauira tente sa chance du pied gauche, alors qu’il est complètement excentré, et frappe dans la lucarne. 1-0 pour Tahiti.



Trois minutes plus tard, le n°10 Teivarii Kaiha, suite à une belle combinaison, tire à ras de terre du pied droit sans contrôle et trompe le gardien néozélandais. Tahiti mène alors 2-0. La Nouvelle-Zélande se montre de plus en plus pressante au fur et à mesure de la période mais la défense tahitienne tient le coup.



En fin de période, la défense tahitienne est poussée dans ses retranchements mais les Aito Arii parviennent à maintenir leur avance de deux buts à zéro jusqu’à la pause.



En début de deuxième période, retournement de situation : la défense tahitienne va prendre trois buts d’affilée en l’espace de deux minutes. Les Aito Arii sont menés 3-2 et ils ne parviendront pas à trouver de nouvelles failles dans la défense néozélandaise. Teivarii Kaiha va tenter de jouer en goal volant pour avoir un avantage numérique en attaque, en vain. La Nouvelle-Zélande remporte le match 3-2.



Pour rappel, lors de la phase de poule, les Aito Arii avaient gagné 11-1 contre Fidji puis ils s’étaient inclinés 7-2 face au tenant du titre, les îles Salomon, avant de gagner 24-2 contre les îles Tonga.



Tahiti n’a pour l’instant jamais réussi à se qualifier pour une Coupe du monde de futsal.