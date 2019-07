Les Aito Arii gagnent 6-0 contre le Galaxy FC

PAPEETE, le 30 juillet 2019 – La première des trois rencontres amicales entre la sélection de Tahiti de futsal et l’équipe australienne du Galaxy FC a eu lieu ce mardi soir dans la salle omnisports de Dragon. Les Aito Arii se sont imposés 6-0 en dominant la rencontre.



Les Aito Arii ont joué ce soir le premier des trois matchs amicaux programmés cette semaine contre le club australien du Galaxy FC. Dès la 3’, le n°8 Manutea Blumet, tout juste entré sur le terrain, réceptionne un centre et marque le premier but. Aucun autre but ne sera marqué lors du reste de la première mi-temps de 20 minutes. La sélection de Tahiti domine, le Galaxy FC ne se procure quasiment pas d’occasions en première mi-temps.



En deuxième mi-temps, les Aito Arii passent à la vitesse supérieure. Teaonui Tehau, qui a rejoint les Aito Arii alors qu’il ne figurait pas initialement sur la liste des sélectionnés, marque le deuxième but sur contre-attaque. 2-0 à la 22’. C’est ensuite au tour du n°9 Anderson Tino de faire une percée au centre avant de dribbler le gardien pour marquer le but du 3-0 à la 26’.



Les Australiens, qui ont été renforcés par quelques Tahitiens, vont finalement réussir à se procurer quelques occasions, dont une belle frappe qui termine sur l’angle du but tahitien. Mais Tahiti marque encore par l’intermédiaire de Manutea Blumet (33’) et Teaonui Tehau (36’) qui s’offrent tous les deux un doublé. (5-0) Tehaunui Barsinas vient ajouter un sixième but en fin de rencontre (39’). Tahiti s’impose donc 6-0 sur cette première confrontation. SB/FTF