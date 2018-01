Les Ailes des îles : Opération Bobcat

Papeete, le 18 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



Jean-Christophe Shigetomi, commissaire de l'exposition :

b[Pouvez-vous nous dire en deux mots ce que fut Bobcat ?

"Les Américains attaqués sans déclaration de guerre à Pearl Harbour le 7 décembre 1941 doivent impérativement maintenir des lignes de communications entre Hawaii et l’Australie. La route du Pacifique-nord est désormais contrôlée par les Japonais. Seule la route du Pacifique-sud suffisamment éloignée des zones de combat reste libre laquelle passe par les îles de l’Océanie française. Les négociations engagées avec les autorités de la France libre autorisent le déclenchement de l’opération Bobcat qui consiste à installer dans l’île de Bora Bora une base de défense arrière pour permettre le ravitaillement des cargos rempruntant la route du Pacifique sud et le point de départ de prochaines opérations offensives ."



Quel fut le volet aérien de l’opération Bobcat ?

"Des avions amphibies de reconnaissance et d’observation de type PBY Catalina de l’aéronavale et Kingfisher vont constituer les premières flottes d’aéronefs basés à Bora Bora. Ils sont majoritairement stationnés à Tupua avec slipway et hangars. Le slipway à Tupua existe toujours mais aujourd’hui la route de ceinture fait que les rares vestiges des structures d’appui en béton du hangar des Kingfisher se retrouvent côté montagne."



Bobcat va donner à la Polynésie française sa première piste terrestre avant l’ouverture de l’aéroport de Tahiti-Faa’a.

"Effectivement. En octobre 1942, le haut-commandement américain décide la construction de deux pistes sur l’îlot Motu Mute. Une première piste longue de 6000 pieds par 400 pieds de largeur avec des bas-côtés de 150 pieds doit permettre l’accueil de bombardiers lourds. Une seconde piste longue de 3000 pieds par 150 pieds de largeur est destinée aux avions de transport. Les troupes d’assaut américaines seront acheminées par avion ou par bateau sur Bora Bora avant d’être embarquées ou aérotransportées vers les théâtres d’opérations. Les travaux de construction des deux pistes perpendiculaires débutent le 16 décembre 1942. Ils sont menés par un corps spécial d’ouvriers militaires que l’on surnomme les Seabees (les abeilles de mer) que l’on reconnait aisément au casque colonial qu’ils portent. Les travaux menés en moins de sept semaines sans interruption permettent l’ouverture des deux pistes le 5 avril 1943. Elles seront exploitées jusqu’en juin 1946, puis fermées au trafic aérien. La piste la plus longue sera réouverte comme escale pour les vols transpacifique commerciaux dans les années 1950 faisant de Motu Mute le premier des aérodromes commerciaux intérieurs de la Polynésie française."





Vous étiez à Bora Bora il y a peu de temps dans le cadre de la réalisation d’un documentaire dont une partie traite de ce volet aérien en particulier ?

"Effectivement j’ai participé en qualité de conseil historique à un documentaire qui racontera la Guerre du bout du monde et dans lequel un large volet traite des 2 pistes de Motu Mute et de la base des hydravions de Tupua."



Vous avez des projets notamment sur l’îlot de Motu Mute à Bora Bora ?

"Oui, l’idée serait l’installation d’un espace muséal dédié au rôle de Bora Bora dans la Guerre du Pacifique puis l’exploitation commerciale de la piste de Motu Mute. L’étude est en cours. Elle sera menée par l’association Mémoire polynésienne avec le concours de notre Fondation créée le 22 août 2017. A suivre donc."