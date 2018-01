Les Ailes des îles : L’aéroport international de Tahiti – Faa’a

Papeete, le 22 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



En 1952, l’ex-colonel Louis Castex, ex-conseiller de l’Assemblée de l’Union française, est nommé Président d’une commission chargée des dossiers de l’aviation civile. Il travaille d’abord sur un certain nombre de projets concernant les Açores, Clipperton, les Kerguelen puis doit étudier les communications aériennes françaises dans le Pacifique.

En 1953, il évalue les possibles emplacements d’un aérodrome à Tahiti et tente de faire accepter le projet par les autorités locales et les représentants de la population.

Pourtant à Paris, les dossiers de Louis Castex sont rejetés par tous les services et assemblées concernés. Cette construction serait trop coûteuse et non indispensable pour une population qui n’a rien demandé.

À Tahiti en revanche, l’Assemblée des E.F.O. vote le 17 juin 1955 une motion unanime favorable au projet.

Mais qui doit payer ? Après cet avis, une mission technique venue de Paris en 1956, approuve le choix du site de Faa’a et la faisabilité de l’entreprise.

Mais encore, comment financer ces travaux ? De son côté, le député Pouvana’a reste intraitable et déclare : cet aérodrome est absolument inutile… d’ailleurs les Tahitiens n’en veulent pas !

Dans le même temps, en métropole, le président de Gaulle, le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et les divers comités, tergiversent sur le choix des sites tout en sachant d’une part que l’utilisation de l’Algérie ne serait pas pérenne et d’autre part que la solution " idéale " du Pacifique ne pourrait pas être exploitable avant six, sept ans ou plus.

Le président de Gaulle est pressé et dans l’immédiat est prévu un premier tir à Reggane en 1960. Les installations d’un Centre d’expérimentation en Polynésie française impliquent une gigantesque mise en œuvre logistique qui comprend des travaux titanesques à Tahiti et sur les atolls encore non choisis des Tuamotu.

Si les matériaux sont transportables par mer, les personnels techniques ne peuvent pas, tout au long des chantiers, se déplacer rapidement par les seuls moyens aériens et maritimes de l’époque.

Il apparaît évident qu’un aéroport moderne doit être construit à Tahiti au plus près d’un véritable port en eau profonde et d’une base marine militaire. Les études de Castex deviennent alors très intéressantes.

La décision est prise et un comité interministériel vote la construction de l’aéroport international de Tahiti-Faa’a en mai 1957 et débloque les crédits nécessaires.

