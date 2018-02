Les Ailes des îles : 30 ans d’organisation des transports aériens publics interinsulaires

Papeete, le 31 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien interinsulaire en Polynésie française.





Depuis 1979, Air Polynésie est alors l’opérateur aérien phare de la desserte aérienne régulière interinsulaire. Elle ne dispose cependant que d’autorisations à durée limitée. Cette précarité de droits de trafics ne favorise pas le renouvellement de sa flotte de Fokker 27 vieillissante. En septembre 1984, le nouveau statut d’autonomie interne de la Polynésie française lui confère la compétence de l’organisation de son transport aérien intérieur. L’un des chantiers prioritaires reste celui du renouvellement de la flotte d’Air Polynésie et le choix de l’aéronef le plus adapté aux contraintes opérationnelles et aéroportuaires du réseau.

Face au jet de la gamme Fokker 28, le turbopropulseur de la gamme ATR l’emporte.

Pour accompagner ce mouvement de l’organisation des transports aériens interinsulaires, la Polynésie française devient actionnaire majoritaire des deux principaux opérateurs aériens : Air Polynésie et Air Tahiti. Rapidement, la compagnie Air Tahiti est sujette à de lourdes pertes d’exploitation.

Sa recapitalisation permet à Air Polynésie de devenir son actionnaire majoritaire et d’acquérir le nom commercial de l’ancienne compagnie Air Tahiti qui devient Air Moorea. Une convention pour le développement harmonieux des transports aériens inter-insulaires pose par ailleurs pour 25 ans le cadre juridique de la desserte aérienne en termes de régularité et de services minimum. Cette convention repose aussi sur le mécanisme d’une péréquation interne de ses coûts et de ses recettes afin de couvrir le déficit de dessertes structurellement déficitaires.

L’activité de transport aérien régulier se complète par ailleurs de divers opérateurs de transport aérien public à la demande et de sociétés d’hélicoptères. Ainsi, Air Moorea créé en 1996 sa filiale Air Archipels pour le traitement du marché des évacuations sanitaires. Les événements internationaux et conjoncturels locaux dont la concurrence du maritime et la baisse de la fréquentation touristique vont cependant enrayer le processus de croissance de l’activité de transport aérien public intérieur. La péréquation financière interne opérée directement par la compagnie Air Tahiti n’est plus suffisante et nécessite le subventionnement par la Polynésie française des pertes d’exploitation de certains faisceaux de désenclavement. Le 1er novembre 2010, la compagnie Air Moorea suspend ses vols sur Moorea et Tetiaroa. En 2014, un schéma directeur des transports interinsulaires durables a posé un nouveau canevas des objectifs de service public de la demande de transport aérien intérieur. Restent aujourd’hui, à définir les outils nécessaires à leur mise en œuvre.