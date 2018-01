Les Ailes des îles : 1987, l’année de la transition

En 1985, la Polynésie française achète la première compagnie Air Tahiti, propriété de Maître Lejeune, laquelle enregistre rapidement de lourdes pertes d’exploitation. Air Polynésie profite de la recapitalisation de la société Air Tahiti devenue propriété de la Polynésie française pour acquérir la majorité des parts sociales. Cette prise de participation permet à la compagnie Air Polynésie de prendre le nom commercial d’Air Tahiti et de laisser à Air Moorea l’exploitation de la navette aérienne avec l’île sœur, ainsi que les opérations aériennes d’affrètements. L’escale internationale, ancienne UTA Service Tahiti est intégrée au Groupe Air Tahiti qui inclut le CIP devenu depuis le centre Technique d’Air Tahiti.

De plus, Air Tahiti ajoute à son activité de transporteur, celles d’agence de voyage et de tour opérateur, notamment avec un partenariat voyages/hôtels dans les îles.

Lors de cette importante transition, l’offre internationale des avions régionaux est également en train d’évoluer.

Le succès mondial des Fokker Friendship livrables dès 1958, devient obsolète au profit du nouvel avion à turbopropulseurs ATR construit par un GIE italo-européen fondé en 1981 par Aerospatiale et Alenia Aeronautica. Pour renouveler sa flotte, la compagnie porte son choix sur cet appareil qui va permettre de réelles améliorations d’exploitation.

Il consomme 35 % de carburant en moins, exige moins d’immobilisation technique, affiche une autonomie et une vitesse plus grande, et ses décollages plus courts permettent d’utiliser de nouvelles pistes avec davantage de passagers.

Enfin, il est moins bruyant et plus confortable. Le premier appareil, le n° 35 F-ODUD, arrive à Tahiti le 20 janvier 1987.