Les Ailes des îles : 1970, Air Polynésie

Papeete, le 26 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



Le premier juillet 1970, l’UTA rajeunit sa filiale tahitienne le RAI, en lui trouvant une enseigne plus évocatrice et de là, une nouvelle image, plus exotique et plus lointaine, en accord avec une démarche marketing, la continuité des voyages UTA qui va où vous rêvez d’aller selon son accroche fétiche. Mais dans l’immédiat, la flotte tahitienne ne se compose que du moins vieux des DC4 du RAI, qui sera bien utile pour augmenter l’offre vers les Îles Sous-le-Vent lors de certaines périodes de l’année, plus, de l’inépuisable " Lima Victor ", le DH Twin des débuts de l’Histoire aéronautique polynésienne. Rapidement, deux Fokker 27-200 venus de All Nippon Airways, et un Britten-Norman acheté neuf sont repeints du rouge hibiscus qui orne déjà les deux anciens avions de l’ex réseau.



En 74, le vieux DC4 est vendu aux Comores. Pour encore agrandir sa flotte domestique, UTA rachète à Air Calédonie un deuxième Twin-Otter puis un troisième, acheté neuf en 75, plus un second BN2 pour compléter les petits modules. La Compagnie Air Po exploitera finalement six Fairchild (que le public continue à appeler Fokker), dont le dernier, le F-ODBY, un 227H, peint à la fois avec le nouveau logo d’Air Tahiti et le vert du Réseau.