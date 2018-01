Les Ailes des îles : 1962, Raiatea et les premières pistes des îles

Papeete, le 24 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



Le 14 juin 1962, Raiatea inaugure ses 1500 m de piste, une bande de corail compactée de 100 m de large, prise en remblai sur le platier corallien immergé. Aérodrome d’État, son aérogare est accessible aussi bien par la route que par le lagon. Mais l’urgence, en ce début de formidable développement d’un réseau étendu et sûr, est l’ouverture d’une piste de dégagement pour seconder Tahiti-Faa’a. Le choix doit se porter de préférence sur l’axe le plus fréquenté et l’atoll de Rangiroa, à 192 nautiques de Tahiti est choisi.

Ses 2100 m sont ouverts à la circulation en 1965. Le DC 8 F-BLLC de l’UTA s’y pose le 12 août, certifiant ainsi l’indispensable disponibilité du site en cas de besoin. Au cours de cette première décennie, seuls les projets de Raiatea, de Moorea en 67 et de Manihi en 69 verront le jour. En 1970, les Marquises peuvent être touchées par avion. Une piste à Nuku Hiva suppose un chantier trop important dans l’immédiat, d’autant que l’unique site possible, au nord de l’île, est très éloigné des zones habitées situées au sud d’une l’île montagneuse infranchissable à cette époque.

Ua Huka en revanche offre un plateau naturel sur le littoral, mais qui n’autorise qu’une courte piste. Celle-ci sera touchée le 28 octobre 1970 par un Twin Otter 200 escorté par deux Piper Aztec d’Air Tahiti. Depuis Manihi, dernière escale carburant, ce vol d’étude durera cinq heures pour une autonomie de six. Le site fut aussitôt fermé et l’archipel retourna à son isolement jusqu’à ce que l’avion soit équipé d’un système de radionavigation permettant une meilleure gestion du vol. L’ouverture de Napuka plus avancé vers le nord-est permettra de prévoir six ans plus tard, un plein de carburant supplémentaire sur la route.