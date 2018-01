Les Ailes des îles : 1958, la Régie devient le Réseau Aérien Interinsulaire

Le bosco a pour fonction d’acheminer par bateau les passagers aux hydravions, de relever leur ancre ou de le libérer de ses amarrages.

Ce transfert sur un lagon pas toujours lisse pouvait être parfois sportif pour les voyageurs. Il est arrivé que certains tombent à la mer ou même que la navette se retourne comme ce fut le cas pendant l’embarquement à Manihi lors du dernier vol du Bermuda vers Faa’a en 1970.

À cette occasion une équipe de Télé Tahiti qui couvrait ce moment d’Histoire devait perdre son matériel et les films qui nous manquent tant aujourd’hui. Une fois tous les passagers embarqués, le bosco doit libérer l’hydravion de sa bouée, fermer les écoutilles puis endosser à l’instar de Winchester l’uniforme de stewart.

C’est l’extraordinaire aventure que connut Noël Winchester d’abord au sein de la RAI qui le conduira ensuite sur les vols long-courriers de la TAI et de l’UTA avant de voler à nouveau sur le Fokker d’Air Polynésie puis l’ATR d’Air Tahiti.

En 1963, ses formations au secourisme et de sécurité- sauvetage acquises, l sera un des pionniers des vols intérieurs de la RAI. La polyvalence est de mise. (…) On mettait la main à la pâte pour le chargement et le déchargement des bagages. Une fois, nous étions aux Gambier. Le tomana (commandant) m’a appelé et m’a dit qu’il n’arrivait pas à relever l’ancre. Il m’a demandé d’aller voir ce qui se passait. Pas de problème, je lui ai dit. J’ai plongé et je suis allé voir… ! On était polyvalents !

Noël Winchester prend sa retraite en décembre 1989. Son fils Georges, aujourd’hui stewart sur les lignes d’Air Tahiti a hérité de sa passion.