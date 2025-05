Les APE unissent leurs forces à Teva i Uta

Tahiti, le 28 mai 2025 – Créée il y a un mois, la fédération ‘Āmuitahira’a Faufa’a Metua regroupe les cinq associations de parents d’élèves (APE) du collège et des écoles primaires de Teva i Uta. Une première journée d’échanges a permis d’aborder plusieurs sujets d’actualité pour les familles et l’ensemble de la communauté éducative, tels que la communication ou les addictions.





Plus de 150 personnes se sont réunies à l’école Mairipehe, ce mardi, à l’invitation de la fédération ‘Āmuitahira’a Faufa’a Metua qui regroupe les cinq associations de parents d’élèves du collège et des écoles primaires de Teva i Uta. “Elle a été créée il y a un mois, mais ça fait trois ans qu’on travaille ensemble. Le moment était venu de se rassembler officiellement”, annonce Adeline Sabatier, à la fois présidente de l’APE du collège Tinomana-Ebb et présidente de cette nouvelle fédération.



Une journée entière a été consacrée à ce “café-parents” sur le thème de la famille. “On part toujours de notre vécu et de nos échanges avec les parents. On voit les actualités, comment se dégrade la communication et tous les fléaux auxquels les familles sont confrontées, sans toujours savoir quoi faire”, poursuit la référente.

​Communication et addictions

Parents et élus communaux ont bénéficié des interventions de plusieurs référents éducatifs (personnels de direction, inspecteur), sociaux (DSFE, Fare Tama Hau) et culturels, qui ont partagé différentes ressources lors d’ateliers. Plusieurs associations étaient mobilisées, dont la fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, présidée par Kathy Gaudot : “Notre intervention était un message de soutien aux familles et de vigilance par rapport aux addictions vis-à-vis du paka et de l’ice, mais aussi des puffs (cigarettes électroniques ou vapoteuses, NDLR) qui sont utilisées dès l’école primaire ! C’est important d’informer notre jeunesse, les parents et les encadrants.”



En début de soirée, plusieurs confessions religieuses se sont jointes à l’assemblée lors d’une “cérémonie des lumières” visant à “encourager symboliquement les familles à aller chercher les informations et à aller vers le dialogue”. Ce moment de recueillement a été dédié à Ayden, fillette de 7 ans décédée la semaine dernière dans sa famille d’accueil, à Taunoa.





