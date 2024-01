Les 60 ans de relation France-Chine célébrés au fenua

Tahiti, le 27 janvier 2024 - Le haut-commissariat a célébré ce vendredi les 60 ans des relations sino-françaises. À cette occasion, Lixiao Tian, le consul général chinois en Polynésie, a affirmé que “l’entente avec la Polynésie est une composante importante de nos relations avec la France”. Il a également laissé entrevoir un futur développement du tourisme entre le Fenua et l’Empire du Milieu.



Le Fare pōte’e du haut-commissariat était en fête ce vendredi pour célébrer les 60 ans des relations entre la France et la Chine, soit un partenariat débuté le 27 janvier 1964. “C'est à cette date que la France a officiellement reconnu la République populaire de Chine”, a le haut-commissaire Eric Spitz. “Une décision prise à l'époque par le général de Gaulle, souhaitant éviter d'être pris en tenaille dans un monde bipolaire entre l'Union Soviétique et les États-Unis”. “Cet accord a marqué l'histoire des deux pays”, a ajouté Lixiao Tian, le consul général chinois en Polynésie. “La France est le premier pays à avoir établi un partenariat global, une ligne d'aviation civile et des échanges avec la Chine.”



Depuis, ces “excellentes relations” n'ont cessé de perdurer. “Aujourd'hui, dans le monde multipolaire et dangereux dans lequel nous vivons, nous avons tout intérêt à multiplier les liens avec des pays comme la Chine, de manière à diversifier nos actions de coopérations”, a expliqué Eric Spitz. C'est dans cette optique qu'un partenariat stratégique a été signé en avril 2023 par Emmanuel Macron et Xi Jinping, le président chinois. Un accord destiné à renforcer les relations bilatérales entre les deux nations, articulé autour de 51 recommandations telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité mondiale, le renforcement du partenariat culturel, ou encore la promotion des échanges économiques.



Développer le tourisme chinois au fenua



En ce qui concerne le Fenua, Lixiao Tian a exprimé son souhait de “maintenir de bonnes relations entre la Chine et la Polynésie” : “Il est important pour nous d'avoir de bonnes relations partout. Notre entente avec la Polynésie est d'ailleurs une composante importante de nos relations avec la France”, a-t-il ajouté.



Lixiao Tian a également annoncé son désir de développer les échanges dans tous les secteurs, en particulier dans le tourisme, domaine jugé crucial. “Nous avons déjà effectué plusieurs visites de courtoisie avec la présidence et différents ministères. Tout le monde nous a exprimé sa volonté de promouvoir le tourisme avec la Chine”, a indiqué le consul. La perliculture, la vanille, le commerce d'import-export sont également des domaines que Lixiao Tian a annoncé vouloir développer. Par ailleurs, depuis le mois dernier, la Chine accorde une exemption de visa de quinze jours aux touristes français et polynésiens.