Les "1supportables" vous donnent rendez-vous le 26

TAHITI, le 22 juin 2020 - Léonore Caneri, coach de jeunes talents polynésiens, porte un nouveau show intitulé "Les 1supportables". Après des mois d’écriture, de travail et de répétitions, ce show est prêt à être dévoilé. La troupe de jeunes talents donne rendez-vous à tous les plus de 16 ans, vendredi O Belvédère.



Après le spectacle Domination donné en février 2019 au grand théâtre de la Maison de la culture, Léonore Caneri, portée par le succès de la pièce, a souhaité recommencer. Elle a souhaité accompagner les jeunes talents qu’elle coache vers une nouvelle scène.



Sans attendre, Léonore Caneri a repris les cours à Horo’a, son école d’expression. Au sein de sa troupe, elle a réclamé de nouveaux textes. Avec elle, le travail démarre dès l’étape rédaction. Elle livre des techniques, corrige et améliore les prestations théâtrales, libère ses jeunes talents sur la base de leurs propres histoires et de leurs propres mots dès que c’est possible.



8 talents à (re)découvrir



Les tirades ont fini par arriver. Ils sont huit, déjà connus ou à découvrir, à relever le défi. " Et ils sont insupportables ", résume Léonore Caneri, non sans tendresse. Elle est épuisée par les répétitions mais ravie de l’implication de chacun.



Il y a Christopher. Très présent sur les réseaux sociaux, il est le grand gagnant du Tahiti comedy show 2019, doublure de Miss Tahiti en juin 2019 (Vaimolomo). Avec lui se trouve Choco, animateur de Fenua Access, réalisateur de reportages, comédien pour différents films et pièces de théâtre. Il est l’auteur du teaser du spectacle des 1supportables.



Tavita, apprenti magicien depuis plusieurs années, 3e prix du Tahiti comedy show 2019 se distingue par son humour visuel. Blaise, acteur et comédien depuis dix ans pour des courts-métrages (dont Lucid Dream). Membre de la troupe ChanPagne, il est le spécialiste de l’improvisation chez Horo’a. Il use d’un humour décalé.



Jill, repéré lors des auditions du Tahiti comedy show a " évolué à la vitesse de l’éclair ", constate Léonore Caneri qui lui trouve un humour " 100% local! ". Nanihi, pour sa part, a commencé le théâtre enfant avec Horo’a. Elle a intégré la troupe en juin 2019, jouant tout en douceur et en dignité.



Nathan, le frère de lait de Nanihi, a suivi sa sœur, succombant aux charmes de l’improvisation et du stand-up. Il est le ménestrel aux mots slameurs de la troupe. Enfin Gégé, comédien amateur, possède une gestuelle caractéristique qui lui permet de "faire hurler son public de rire, sans avoir à prononcer un seul mot".



Ensemble, ils ont composé une performance théâtrale à l’humour " décalé ", " déjanté " et " acidulé ". " Mais ", insiste Léonore Caneri, " elle est toujours bienveillante car les histoires finissent bien ".



Sexe, corruption, colonisation...



Au menu de cette performance, les spectateurs (attention, la soirée n’est pas recommandée pour les moins de 16 ans) trouveront une palette de thèmes abordés : le sexe, la corruption, la colonisation, la religion, la fin du monde, les problèmes d’obésité. Ils auront à dépasser le premier degré de lecture pour en profiter. " La troupe a fait l’avant-première de Didier Super ", glisse Léonore Caneri. Et elle s’est plu à le faire.