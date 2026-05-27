

Les ​Jeux du Pacifique, d’hier à aujourd’hui

Tahiti, le 20 juin 2026 – La Journée olympique a attiré de nombreux participants à Mataiea, ce samedi. De l’athlétisme au lever de pierre, en passant par le surf virtuel, petits et grands ont profité d’une foule d’activités. Ce rassemblement a été marqué par l’inauguration d’une exposition hommage itinérante retraçant l’histoire des Jeux du Pacifique depuis la première édition aux îles Fidji en 1963 “pour se souvenir des contributions de nos sportifs” à l’aube de Tahiti 2027.





C’est par l’inimitable accueil traditionnel de Mataiea que s’est ouverte la Journée olympique, ce samedi, à Tehoro, en présence de la ministre des Sports, Vanina Pommier, du haut-commissaire, Alexandre Rochatte, du maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, et de plusieurs représentants du comité organisateur des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027. Ils ont unanimement salué un événement “sportif et rassembleur”, à l’image du slogan du jour : Hō’ē ā mana.



​Des sports pour tous

Des familles et des délégations des communes ont afflué pour profiter des nombreuses activités sportives, culturelles et ludiques encadrées par des professionnels et bénévoles passionnés, avec le soutien de plusieurs fédérations. Surfer la vague de Teahupo’o grâce à la réalité virtuelle, s’initier au taekwondo et au tir à l’arc, se challenger sur des ateliers d’athlétisme, s’aventurer en va’a, se défier au basket, découvrir les sports traditionnels et les percussions, s’informer avec la police nationale, profiter d’une séance de ‘ori Tahiti avec les danseurs et l’orchestre de Teva i Tai, etc. Les participants avaient l’embarras du choix, avec des cadeaux à la clé.



L’enthousiasme était au rendez-vous pour l’équipe de Titioro, emmenée par Jean-Louis Teapehu, adulte relais à Papeete : “Nous sommes venus avec 33 jeunes et trois encadrants. On tenait à ce qu’ils puissent profiter de cette journée pour amorcer les Jeux du Pacifique, en sachant qu’ils aiment tout ce qui touche au sport. Ils étaient impatients de venir : ce matin, ils sont arrivés bien avant l’heure du transport ! C’est l’occasion de leur transmettre certaines valeurs... Ils aiment la compétition, mais pour gagner, il faut être assidu aux entrainements, mais aussi fair-play et respectueux des autres”.









Une exposition hommage

Cette Journée olympique sous le signe de Tahiti 2027 a été marquée par l’inauguration d’une exposition retraçant l’histoire des Jeux du Pacifique depuis la première édition en 1963. Accessible en français, elle est également traduite en tahitien et en anglais. “Pour les ressources, on a pris contact avec Patrick Pons, célèbre journaliste sportif de l’époque et auteur de deux encyclopédies sur le sport polynésien. Il est à l’origine des écrits et il a retrouvé pas mal de photos, en plus de nos recherches au niveau des archives et du comité olympique de Polynésie française pour illustrer chaque édition”, explique Maeva Temaiana, responsable du département culture, célébrations et animation du comité organisateur des prochains Jeux du Pacifique. “L’idée, à terme, c’est que cette exposition puisse être diffusée dans les établissements scolaires pour que la jeune génération, qui n’a pas assisté aux derniers Jeux de 1995 à Tahiti, puisse s’imprégner de l’histoire des Jeux du Pacifique avant d’accueillir les 24 nations participantes chez nous”.



Intergénérationnelle, cette inauguration s’est tenue en présence d’élèves du collège de Punaauia. Elle a aussi permis de mettre à l’honneur un vétéran de la première édition aux îles Fidji : Jean Golaz, 85 ans, l’un des pionniers de la course à pied, très ému à l’évocation des souvenirs d’un certain jeune homme de 22 ans. D’autres athlètes, comme Monique Tuaiva, avaient également répondu présents (lire interview ci-dessous). “On a une pensée pour les anciens. On n’a pas pu réunir tout le monde aujourd’hui, mais l’année prochaine, il y a aura une belle cérémonie autour des anciens médaillés”, promet Noelline Parker, présidente du comité organisateur de Tahiti 2027. “Cette exposition, comme cette journée, vise à célébrer les valeurs de l’olympisme et à se souvenir des contributions de nos sportifs à chaque édition. Lorsqu’on voit les noms de tous ceux qui nous ont précédés, on ne peut qu’être inspirés et motivés pour les Jeux qui arrivent”.



Malgré les enjeux liés aux infrastructures, la référente reste confiante : “Ces Jeux du Pacifique, ils auront lieu l’année prochaine à Tahiti : on sera prêt. On travaille d’arrache-pied avec le Pays, l’État, les communes et tous les partenaires à la réussite de ce projet”.



Monique Tuaiva, dite Lily, 57 ans, ancienne athlète de volley-ball : “J’ai participé à six éditions” “J’ai été détectée par le président de l’AS Mataiea, Maurice Teai, et c’est grâce à lui que je suis allée loin. J’ai participé à six éditions des Jeux de 1987 à 2007. Je garde tellement de bons souvenirs : c’était une très belle expérience ! J’ai transmis ma passion du sport à mes enfants et mes petits-enfants. Je suis heureuse que Tahiti accueille l’événement l’an prochain. Je n’y participerai pas en tant que sportive, mais en tant que volontaire. Je vais m’inscrire ! Je veux revivre cette expérience”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 20 Juin 2026 à 17:44 | Lu 328 fois



