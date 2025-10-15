Léopard de mer disparu, mission suspendue

Malgré les recherches, l’animal n’a plus été observé dans le secteur de Mangareva depuis plus d’une semaine (Crédit : Archive/Commune des Gambier).
Tahiti, le 28 octobre 2025 – La jeune femelle n’a plus été observée à Mangareva depuis une semaine. “La mission vétérinaire n’est pas annulée, elle est mise en stand-by”, nous a indiqué le Réseau des gardiens de l’océan (RGO), qui a informé son référent local sur la conduite à tenir au cas où l’animal égaré et affaibli réapparaîtrait, vivant ou mort.
Observée dans la baie de Rikitea, à Mangareva, à partir du 16 octobre, la jeune femelle léopard de mer “en mauvais état corporel” n’a plus été aperçue depuis plus d’une semaine. “L’animal a disparu depuis lundi dernier (20 octobre, NDLR), vers 14 heures. On a sillonné tout le littoral. On a missionné des pêcheurs pour le rechercher, des agents et des élus de la commune se sont mobilisés, on a interrogé la population, mais on ne l’a pas retrouvé”, témoigne Teicho, agent municipal et membre du Réseau des gardiens de l’océan (RGO) sur l’archipel des Gambier.
Les recommandations pour cette espèce non-menacée et extérieure à l’écosystème polynésien étaient de “laisser faire la nature”, avait indiqué le Pays dans un communiqué, tout en prévoyant une mission vétérinaire ce mardi 28 octobre pour suivre l’état de santé du léopard de mer et informer les riverains par mesure de sécurité. Compte-tenu de la situation, cette mission a été suspendue. “On avait gardé la possibilité d’un départ jusqu’à aujourd’hui au cas où l’animal revenait. La mission vétérinaire n’est pas annulée, elle est mise en stand-by”, nous a indiqué le RGO, en lien avec la Direction de l’environnement (Diren). “On a informé notre référent de la conduite à tenir et des protocoles à faire si l’animal réapparait, vivant ou mort, en attendant l’arrivée du vétérinaire en sachant qu’il n’y a pas de vol tous les jours. Il a notamment des façons de prendre des photos pour conserver ces données et être capable d’identifier l’animal”.
Pour rappel, la présence d’un léopard de mer au Fenua est “exceptionnelle”, l’habitat naturel de ce prédateur se situant autour de l’Antarctique.
