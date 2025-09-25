

​Un léopard de mer observé à Rikitea

Tahiti le 16 octobre 2025. L'espèce n'avait jusqu'alors jamais été filmée ou photographiée dans nos eaux.





C’est la page du Réseau des gardiens de l’océan qui a diffusé cette information ce jeudi midi sur les réseaux sociaux. « Un plaisancier a eu la surprise d’observer un léopard de mer (Hydrurga leptonyx) autour de son voilier à Rikitea », explique la société de référents bénévoles. « L’animal est resté près de l’embarcation pendant plus de 30 minutes avant de s’éloigner. »



Pour l’association Oceania , il s’agirait là « de la première observation documentée par des vidéos confirmant l’espèce en Polynésie française ». « Une précédente observation avait été rapportée et publiée dans un article scientifique à Rapa, mais aucune preuve visuelle directe n’avait jusqu’ici été enregistrée au sein de notre sanctuaire », poursuit la page Facebook du Réseau des gardiens de l’océan.



« Sa présence demeure exceptionnelle, cette espèce vivant habituellement dans les eaux glacées de l’Antarctique et n’étant que rarement observée au-delà des zones subantarctiques », conclut le commentaire.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Octobre 2025 à 13:44




