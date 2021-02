Léo Marais chante le Nouvel an chinois avec Les filles du vent

Tahiti, le 11 février 2021 - Léo Marais a fait la promotion, mercredi, de son nouveau titre, Les filles du vent, que l'artiste breton a présenté comme "la chanson officielle" du Nouvel an chinois.



Les festivités du Nouvel an chinois, qui débuteront vendredi, ne connaitront pas le même faste que les années précédentes. Épidémie de Covid-19 oblige, l'ensemble des manifestations liées à la célébration de la nouvelle année placée sous le signe du buffle de métal, a été annulé.



Néanmoins, pour marquer ce passage dans la nouvelle année, Léo Marais a tenu à rendre hommage à la communauté chinoise du fenua. L'artiste, originaire de Bretagne, a composé un titre intitulé Les filles du vent, qu'il a qualifié de "chanson officielle" du Nouvel an chinois. Le chanteur a également présenté, mercredi, le clip de sa chanson, qui a été tourné au temple Kanti en décembre dernier. Dans son clip, le chanteur a invité des danseuses de l'école Li Yune de Yvette Cheong-Amouy, des pratiquantes de tai-chi et le maître shaolin Erwan Covic.



"La danse des rubans, j'ai trouvé ça magique"



"J'ai composé Les filles du vent à la suite d'un bal organisé l'année dernière par le Koo Men Tong. Au cours de la soirée, on a notamment eu droit à un spectacle de danse des rubans et j'ai trouvé ça magique. En rentrant chez moi, j'ai commencé à composer la chanson et Les filles du vent était vraiment le terme parfait pour désigner ces danseuses", explique Léo Marais. "J'ai exposé mon projet de chanson et de clip auprès de la communauté chinoise qui a été très réceptive et accueillante. Ensuite les choses se sont faites naturellement."



Si la chanson Les filles du vent est diffusée depuis quelques jours sur les ondes, le clip sera diffusé à partir de vendredi sur Polynésie la 1ère et TNTV.